غرفة عجمان تنظم حلقة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي برئاسة سعادة عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة وبحضور سالم السويدي المدير العام.

وأكد سعادة عبد الله المويجعي أهمية هذه الحلقات لمناقشة جملة من المواضيع، التي تواكب عمل الغرفة وتعزز خبرات ومعارف موظفيها، ضمن خطة تؤكد الاهتمام بتطوير كادرها البشري، والخروج بنتائج وتوصيات تنعكس على أداء ومخرجات العمل وتطويره.

وقال عدي الحيالي المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال تقديمه الحلقة النقاشية، إن الذكاء الاصطناعي يعد أحد أهم نتاج الثورة الصناعية الرابعة والذي يعزز برمجة الحاسوب بحيث يمكنه من القدرة على التفكير واتخاذ القرارات وحل المشكلات بطريقة تحاكي قدرات الإنسان من خلال التعلم.

وأشار إلى تعدد أهداف الذكاء الاصطناعي وتسخيره لتحقيق الأهداف المؤسسية وعلى رأسها خدمة المتعاملين والاستفادة منه في مختلف مجالات الحياة المهنية والحرفية والأكاديمية وغيرها، مؤكداً الدور الهام للذكاء الاصطناعي في العمليات الداخلية للمؤسسات بشكل يخدم تطور المؤسسات وحوكمتها.