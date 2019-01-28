نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بـ"الجائزة العالمية لرواد الصحة 2019"

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية الفائزين بـ "الجائزة العالمية لرواد الصحة 2019 " في نسختها الأولى التي أطلقها معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث" بالتعاون مع الجمعية ومجموعة " جي إس دي" - الشريك البلاتيني لـ " آراب هيلث". حضر الحفل - الذي أقيم أمس في متحف الاتحاد في دبي - عدد من وزراء الصحة في العالم والسفراء والقناصل، بجانب مجموعة من العلماء والأطباء والباحثين في مجال الصحة، حيث تم تكريم الفائزين من عدة دول عربية وأجنبية، إضافة إلى تكريم مؤسسات محلية وعالمية أبرزها هيئتا الصحة في دبي وأبوظبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجمعية الأطفال المصابين بأمراض القلب في العالم، وجامعة الخليج العربي، وأطباء بلا حدود - فرنسا، وشركاء ديفتا - الولايات المتحدة الأميركية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك - في كلمته خلال الحفل - إن الجائزة تمنح للشخصيات الريادية في مجال الصحة على المستويين المحلي والعالمي، وتعكس تحلي الفائزين بشخصيات قيادية، حيث سيكون لها عظيم الأثر في المجال الصحي في دولة الإمارات .. مؤكداً أن كل فائز استطاع أن يحقق سبقاً في مجاله وأسهم بشكل كبير في المجال الصحي.

من جانبه وجه سعادة كمال الغريبي رئيس مجموعة " جي إ س دي " العالمية الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك وللشركاء الاستراتيجيين في تنظيم الجائزة.

من جهتها أعربت سعادة الدكتورة مريم مطر مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية عن فخر الجمعية وشركائها بتكريم مجموعة من المؤسسات والعلماء والباحثين الذين تركوا بصمةً واضحة وأسهموا بشكل كبير في مجال الرعاية الصحية، وذلك تزامناً مع "عام التسامح ".

من ناحيته توجه الدكتور توفيق الخوجة أمين عام اتحاد المستشفيات العربية - الحائز على جائزة الشخصية الريادية صاحبة الإسهامات الأكثر تميزاً نحو الرعاية الصحية والرعاية الصحية الوقائية للأطفال والأسر التي تعيش مع الاضطرابات الصحية - بالشكر والتقدير لدولة الإمارات على احتفائها وتكريمه الدائم للمتميزين .. مثمناً الدور الكبير الذي تبذله الجهات المنظمة للحدث في مجال الرعاية الصحية، مؤكداً أن تكريمه اليوم يلقي على عاتقه مسؤولية كبيرة بمواصلة رحلة العطاء والريادة.

من جانبها قالت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين - الحائزة على جائزة رائدة تطوير الرعاية الصحية - إن الجائزة جاءت لتعزز مسيرتها المتواصلة ومبادراتها في مجال مكافحة الأمراض المزمنة ومكافحة التدخين والحفاظ على المجتمع وصحة المرأة والمراهقين .. متوجهة بالشكر لكل من منحها الثقة للحصول على هذا التكريم.

يذكر أن "الجائزة العالمية لرواد الصحة 2019 " هي إحدى فعاليات "معرض ومؤتمر الصحة العربي" التي تنطلق اليوم وتستمر أربعة أيام في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.