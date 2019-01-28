شرطة الشارقة تناقش خطة الاتصال والتواصل الداخلي للعام الجاري

الشارقة ( الاتحاد ) ترأس العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، الاجتماع الدوري الذي عقد بمقر القيادة، الخاص بخطة الاتصال والتواصل الداخلي الأول للعام الجاري، وذلك بحضور نائبه العقيد الدكتور علي أحمد بوالزود، ومدراء الإدارات التابعة للعمليات المركزية وعدد من رؤساء الأقسام والضباط.

واستعرض خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة الرامية إلى الارتقاء بالعمل الشرطي وتحقيق الجودة في الخدمات المقدمة، ومناقشة واعتماد خطة الجاهزية للإدارة العامة للعمليات المركزية بإداراتها الأربع، وآلية العمل في تطبيق المقترحات المقدمة، وزيادة نسبة التطبيق في الإدارات.

كما ناقش الاجتماع آلية المشاركة في جائزة وزير الداخلية «الدورة الخامسة»، مرحلة المدير العام، وعرض الخطة الزمنية لسير الجائزة وأهم الشروط والمعايير اللازمة للمشاركة بها وتشكيل فريق دعم واستشارة على مستوى الإدارة العامة لدعم وتشجيع وتحفيز المرتب على المشاركة في مرحلة المدير العام.

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