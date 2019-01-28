حمدان بن راشد يقدم 600 ألف درهم دعماً لـ «التقنية»

دبي (وام) قدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية دعما بقيمة 600 ألف درهم لكليات التقنية العليا بنين وبنات لدعم صندوق الطلبة وصندوق الطالبات بواقع 300 ألف درهم لكل منهما بهدف تعزيز جهود الكليات في توفير احتياجات الطلاب كافة بما يدعم مسيرتهم الأكاديمية والعلمية وتخطي أية عقبات تواجه تحصيلهم العلمي.

وسلم ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية شيك التبرع إلى الدكتور هاشم الزعابي مدير كليات التقنية العليا، موضحاً أن هذا التبرع يستهدف دعم الطلاب المعسرين ومشاريع الطلبة والطالبات بشكل عام.

ونقل ميرزا الصايغ تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لإدارة كليات التقنية، منوها بأهمية الكليات كونها تعتبر أكبر مؤسسة للتعليم العالي في الدولة ورافداً أساسياً لقطاعات العمل بالكوادر الوطنية، مؤكداً حرص سموه على تقديم مساهمات مالية لصالح صندوق الطلبة، لتمكين الكليات من الوفاء باحتياجات طلبتها وطالباتها وأداء رسالتها الأكاديمية بنجاح.

من جانبه، تقدم الدكتور هاشم الزعابي مدير كليات التقنية العليا بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على هذه المبادرة الطيبة، مشيراً إلى دور هيئة آل مكتوم الخيرية في دعم طلاب الكليات ما يساعدهم في التحصيل العلمي وتحقيق أعلى مستوى من الاستفادة العلمية.

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