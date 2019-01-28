«خيرية أم القيوين» تقدم 13 مليون درهم مساعدات للمحتاجين

أم القيوين (الاتحاد) قدمت جمعية أم القيوين الخيرية 13 مليوناً و630 ألفاً و700 درهم مساعدات خيرية وإنسانية ودراسية للمحتاجين وذوي الدخل المحدود من مواطنين ومقيمين في مختلف مناطق الإمارة، وذلك خلال عام 2018. جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية، بحضور الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء، وتضمن مناقشة عدة محاور أهمها الخطة المستقبلية للجمعية في تنفيذ مبادرات خيرية وإنسانية، بمناسبة «عام التسامح». وثمن مروان المعلا، دور أهل الخير والمحسنين في تواصلهم المستمر مع الجمعية، وقال عيسى علي بولحيول، مدير الجمعية: إن نظام المساعدات يعتمد على دراسة حالة الأسر وظروفها المعيشية.

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