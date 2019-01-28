«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق حملتها لإغاثة اللاجئين السوريين

دبي(الاتحاد)

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، وبالتعاون مع جمعية دار البر، مبادرة «شتاهم رحمة» الخيرية الإنسانية، والتي تهدف إلى توفير المستلزمات والحاجيات الشتوية للاجئين السوريين، الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية كارثية في مخيمات الشتات المنتشرة في العديد من البلدان العربية المتاخمة لبلدهم الأم، لا سيما في ظل الشتاء القارس، والافتقار لأبسط مقومات الحياة الكريمة.

وذكرت حنان محمد بن نصيف نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة، أن المبادرة تأتي في إطار تفاعل الهيئة مع «عام التسامح»، حيث أطلقت الهيئة مطلع العام خطتها المجتمعية والإنسانية الخاصة بعام التسامح، متضمنةً العديد من المبادرات والفعاليات المجتمعية تعتزم تنفيذها خلال العام الجاري.

ولفتت إلى أن الهيئة أشهرت الحملة؛ لمنح الفرصة لأكبر عدد من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية للمشاركة في فعل الخير، وذلك من خلال حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، داعيةً كافة شرائح وفئات المجتمع لدعم الحملة، والتبرع بـ 10 دراهم عبر إرسال كلمة «رحمة» في رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 2289، أو التبرع بـ 20 درهماً عبر إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 6025 عبر «اتصالات» و«دو»، أو التبرع بـ 50 درهماً على الرقم 2252، وبـ 100 درهم على الرقم 6027.