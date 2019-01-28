حاكم الشارقة يعتمد منحاً للخدمات الداعمة «اجتماعياً» للمواطنين

آمنة النعيمي (الشارقة)

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة منح زيادات نوعية كخدمات داعمة اجتماعياً لبعض المستفيدين الأكثر حاجة.

وتمثلت الزيادات في منح المستفيدين من أرباب المنازل مساعدة اجتماعية بقيمة 216 مليون درهم سنوياً لإدارة مصاريف المنزل بمبلغ 3000 درهم شهرياً، ورفع خط استحقاق المساعدة الاجتماعية من 7280 إلى 10280 درهماً للفرد.

كما تقرر منح المستفيدين (طريحي الفراش) من كبار المواطنين أو المعاقين فاقدي الرعاية الاجتماعية مساعدة اجتماعية كبدل للرعاية الصحية.

وقدمت دائرة الخدمات الاجتماعية مقترح زيادة قيمة الدعم الاجتماعي لمستفيدي الإعانات الاجتماعية بناءً على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأوضحت عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، أن هذه الزيادات جاءت بناءً على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بدراسة احتياجات المواطنين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية الأكثر حاجة، وبالفعل تمت الدراسة ورفعت المقترحات لسموه الذي اعتمدها لرب المنزل، وصاحب البيت الذي يستضيف في منزله أبناءه وزوجاتهم وأحفاده، سواء كانوا مقيمين معه بشكل دائم، أو يستقبلهم في الزيارات العائلية الأسبوعية، ويتكفل بكافة نفقات ضيافتهم، وقد كان سموه متابعاً بشكل دقيق لكافة تلك التفاصيل.

وأضافت: لقد تم تحديد مبلغ 3000 درهم إضافية بناءً على دراسة قامت بها الدائرة على عينة من الأسر الصغيرة، وقارنت دخلهم بمعدل نفقاتهم، وكم يلزم الأسر من الدخل الإضافي لمواجهة غلاء المعيشة، وأشارت إلى أنه سيتم صرف المبلغ بإثبات أن المستحق هو صاحب المنزل الفعلي، ويكون من مستحقي المساعدات الاجتماعية.

وبالنسبة لزيادة رفع خط الاستحقاق، أوضحت المري أنه يعرف أيضاً بخط الدعم الاجتماعي، أو كما أطلق عليه صاحب السمو حاكم الشارقة «العيش الكريم»، وهو ما يعرف عالمياً كذلك بخط الفقر الذي كان محدداً في السابق بـ 7200 درهم وتم رفعه ليصل لـ10200 لكل فرد بعد أن كانت القيمة السابقة مخصصة لستة أشخاص.

وأوضحت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة أنه يتم حساب قيمة الاستحقاق بحساب إجمالي دخل الفرد سواء كان راتباً أو راتباً تقاعدياً، أو المساعدات الاجتماعية من تنمية المجتمع إيرادات رخص وعقارات وتخصم من قيمة خط الاستحقاق.

وبينت المري أنه بالنسبة للزيادة الممنوحة لكبار المواطنين أو المعاقين فاقدي الرعاية الاجتماعية مساعدة اجتماعية كبدل للرعاية الصحية، كبديل للرعاية الاجتماعية، وهم الفئة غير المحتاجة لرعاية تمريضية دائمة مخصصة لطريحي الفراش ذوي التغذية الوريدية، والتي تتكفل الدائرة بتوفير ممرضات دائمات برفقتهم، ويبلغ عددهم 35 حالة، أما الحالات التي تم تحديد الزيادة لها فهي الحالات التي تم تخصيص قيمة المساعدة المادية لهم، والذين لا يستدعي وجود ممرض دائم برفقتهم بقدر ما هم بحاجة لمرافق، وأدوات صحية وتساعدهم هذه المنحة بتوفيرها.