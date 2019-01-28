حاكم عجمان: الأوطان تبنى بما تقدمه الأمهات من رجال أوفياء

عجمان (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، المبنى الجديد للكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية.. كما شهد حفل تخريج الدفعة الرابعة «دفعة التسامح» من الكلية والتي بلغ عددها أكثر من 70 خريجة حصلن على درجة البكالوريوس منهن خريجات حصلن على درجة دبلوم من فرع الكلية في جمعية النهضة النسائية في دبي.

حضر الحفل، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعبدالله أمين الشرفا المستشار في ديوان الحاكم، وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ ومجلس أمناء الكلية الجامعية وأولياء أمور الخريجات، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين.

وأشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي - عقب افتتاح المبنى الجديد وحضوره حفل التخرج - بدور المرأة في المجتمع الإماراتي، مؤكداً أنه لا يقل أهمية ومسؤولية عن دور الرجل في بناء ونهضة وتنمية هذا الوطن، وهي تمثل ركناً أساسياً من أركان التطور الذي تشهده دولة الإمارات في الميادين كافة، خاصة دورها كأم من خلال تربية وتنشئة أجيال المستقبل وبناة الوطن وقادته.

ودعا سموه الخريجات إلى الاستفادة مما تعلمنه في الكلية، مؤكداً أن الأوطان لا تبنى إلا بما تقدمه الأمهات من رجال أوفياء يسيرون على نهج الآباء والأجداد ومؤسسي هذا الاتحاد لتشييد وطن يبنى بالعلم والمعرفة، حتى تتواصل مسيرة التنمية التي تقودها القيادة الرشيدة في الدولة.

وبدأت مراسم افتتاح مبنى الكلية الجامعية بتوقيع سموه على اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح الحرم الجامعي الجديد في منطقة الرقايب 2 في عجمان ثم انتقل سموه والحضور إلى قاعة حفل التخريج.

وأكد الدكتور خليفة الشغالي مدير الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية أن مجلس إدارة الكلية رصد مبلغ 150 مليون درهم عام 2015 لإنشاء المقر الجديد في منطقة الرقاب 2 بمساحة 11 ألف متر مربع، مشيراً إلى اكتمال المرحلة الأولى والتي تفضل بافتتاحها أمس صاحب السمو حاكم عجمان.