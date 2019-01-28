«الإمارات للسياسات» يبحث مستهدفات التنمية المستدامة

ريم الحمادي (دبي)

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ظهر أمس، أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الإمارات للسياسات العامة 2019، الذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تحت شعار «مسرعات التنمية المستدامة: رسم سياسات المستقبل» لبحث تسريع تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في ظل المتغيرات العالمية والثورة الصناعية الرابعة.

وخلال كلمته الافتتاحية في المنتدى الذي أقيم بفندق الإنتركونتيننتال بدبي، قال معالي حميد بن محمد القطامي رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن الكلية بادرت في هذه الدورة من المنتدى إلى تسليط الضوء على مسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عصر «الثورة الصناعية الرابعة»، باعتبار المنتدى منصة لصنع السياسات وتبادل المعرفة، كما بادرت أيضاً إلى تضمين أجندة العمل مجموعة من القضايا المهمة المتصلة بالتنمية المستدامة وتداعيات السياسات المعتمدة بشأنها، والتحديات الناجمة عنها، إلى جانب مناقشة الاستجابات الممكنة، وفرص تعزيز التنمية المستدامة المستقبلية في الدولة، ومنها إلى العالم، بوصف دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام ومدينة دبي على وجه التحديد، نموذجاً للعمل الحكومي والمؤسسي الرائد والمميز.

حضر الافتتاح معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وعبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالله الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعدد من المسؤولين.

ويستمر المنتدى في مناقشة آفاق التنمية المستدامة في ظل الثورة الرقمية والتحول الذكي من خلال 18 جلسة حوارية و32 متحدثاً محلياً ودولياً، و6 ورش عمل متخصصة و5 حوارات ملهمة، إضافة إلى مجلس للسياسات، وذلك بهدف الوصول لسياسات عامة ناجحة في مجال التنمية على مختلف المستويات.

وقال علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو جزء من تحقيق رؤية الإمارات 2021 لرفع مستوى دولة الإمارات كي تكون أفضل دولة في العالم».