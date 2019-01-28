فارس المزروعي: خدمة الوطن هاجسنا وهدفنا الدائم

أبوظبي (الاتحاد) أعرب معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، عن بالغ اعتزازه بثقة القيادة الرشيدة، بتعيينه قائداً عاماً لشرطة أبوظبي، مؤكداً مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية التي تعكس جهود العمل الشرطي في صون مكتسبات الأمن والاستقرار.

وقال معاليه: «نستمد عزمنا من عزم القيادة الحكيمة، ونستلهم منها روح العطاء والمثابرة، وهي الدافع لنا لبذل المزيد من الجهود من أجل أن تبقى مؤسستنا الشرطية جهازاً عصرياً دائم التطور، والجاهزية العالية، وبأعلى مستويات التميز في الأداء».

وأضاف معاليه: «سنبقى الجنود الأوفياء المخلصين نعمل ببذل وعطاء متسلحين بالإصرار والعزيمة، على تعزيز الأمن والأمان وسلامة الجميع، ودعم مسيرة التقدم والازدهار والتنمية المستدامة في وطننا الغالي».

كما استقبل معاليه في مكتبه مديري القطاعات، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، مؤكداً معاليه مواصلة التطوير والتحديث في العمل، تحت ظل القيادة الحكيمة.

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