«لجنة المشاورات الإماراتية العراقية» تبحث تعزيز التعاون

بغداد (وام) بحثت لجنة المشاورات السياسية الإماراتية العراقية - خلال اجتماعها الأول الذي عقد أمس الأول في بغداد - عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها إعادة الإعمار ومكافحة التطرف والإرهاب وتحفيز فرص التجارة والاستثمار، إضافة إلى مناقشة المواقف الإقليمية ومجالات التعاون السياسي والثقافي. وتناول الجانبان - خلال الاجتماع الأول الذي عقد على مستوى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة خارجية العراق - علاقات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها. ترأس اللجنة من جانب الدولة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، بينما ترأسه من الجانب العراقي نزار عيسى الخير الله الوكيل الأقدم في وزارة خارجية العراق، بحضور عدد من المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين. وأكد خليفة شاهين المرر أهمية هذه الجولة من المشاورات لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين والتشاور والتنسيق في مختلف القضايا التي تهم الجانبين.

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