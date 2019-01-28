نهيان بن مبارك يفتتح «توظيف أبوظبي 2019» للمواطنين اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

يفتتح اليوم، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، فعاليات الدورة الـ13 من معرض «توظيف 2019»، بحضور عدد من المسؤولين، ومشاركة واسعة من الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، على مدار ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعرض «أدنيك».

وتركز الدورة الجديدة للمعرض - الذي تنظمه شركة «إنفورما» للمعارض، على ثلاثة محاور رئيسة، هي «التطوير المهني والتدريب والتوظيف»، فيما تهدف فعالياته المتنوعة إلى تعزيز القوى العاملة المواطنة بالدولة، من خلال العمل على رفع نسب التوطين في مختلف التخصصات بالقطاعين الحكومي والخاص، وتطوير مهارات الكوادر البشرية الشابة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة في مجال التوظيف، وتحقيق رؤية الإمارات 2021.

ويفتح المعرض أبوابه مجاناً أمام المواطنين الباحثين عن عمل، إذ يتوقع أن يتخطى عدد زوّاره حاجز الـ15 ألف زائر من مواطني الدولة «إناث وذكور»، للمنافسة على العديد من الوظائف التي تطرحها المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، إلى جانب اكتساب مهارات التخطيط لخياراتهم الوظيفية من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الشخصية على المدى الطويل، والمشاركة في أكثر من 17 ورشة تدريبية مجانية متخصصة في عدد من المهارات الشخصية والمهنية وكتابة السيرة الذاتية.

ويشهد اليوم الأول للمعرض خمس فعاليات تدريبية وورش عمل، تستهل بندوة تنظمها مؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبرز» تستعرض خلالها خططها في مجال التوظيف والتوطين، تليها محاضرة عن «المرأة في مجال الاتصالات»، تنظمها شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا «دو»، ثم عرض تقديمي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.