«جامعة خليفة» في المرتبة الـ 13 لجامعات دول الاقتصادات الناشئة بالمنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أنها الجامعة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين أفضل 15 جامعة في أحدث تصنيف صادر عن مؤسسة تايمز للتعليم العالي لجامعات دول الاقتصادات الناشئة للعام 2019.

ووفقاً للتصنيف فإن جامعة خليفة تحتل المرتبة الثالثة عشرة من بين 442 جامعة من 43 دولة شملها التصنيف، محققة تقدماً من المركز الخامس عشر في نفس القائمة في نسخة العام الماضي من التصنيف.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: يعد أحدث تصنيف لمؤسسة التايمز للتعليم العالي لجامعات الاقتصادات الناشئة للعام 2019 على مكانتنا كمؤسسة رائدة ليس فقط في مجال التعليم العالي، ولكن في مجال البحوث والابتكار. يسعدنا أن نشهد التطور المستمر الذي تشهده الجامعة في مجال البحوث والمنافسة على المستوى العالمي محققة مرتبة أعلى من الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية، والذي يعزى للتميز البحثي وخبرات الهيئة الأكاديمية لدينا.

بالإضافة إلى التصنيف الأخير، تتمتع جامعة خليفة باحتلالها المركز الأول في «دخل الصناعة» لتكون من بين أفضل 200 جامعة عالمية في مجال الهندسة والتكنولوجيا، في حين تحل في نطاق 301-350 أفضل جامعة في العالم بشكل عام، وذلك حسب تصنيفات مؤسسة التايمز للعام 2019.

ويقوم 16 مركز أبحاث متخصصاً في الجامعة بالتركيز على إيجاد حلول تكنولوجية متقدمة عبر مختلف القطاعات والصناعات، حيث تحافظ جامعة خليفة على موقعها في صدارة منتجي الابتكار كماً ونوعاً، ويشرف المعهدان الرئيسيان للبحوث - معهد مصدر والمعهد البترولي - على الأبحاث في بعدين مختلفين من تقنيات الطاقة والاستدامة والوقود الأحفوري.

وبسبب هذا التميز والتطور السريع، يجد عدد متزايد من رواد الصناعة في قطاع الشركات والقطاعات الحكومية على حد سواء في جامعة خليفة ضالتهم كأنسب جامعة للشراكة في مجالات الابتكار المتعددة، الأمر الذي ساهم في حصول الجامعة على عقود بحوث تزيد قيمتها عن 80 مليون دولار أميركي مع أكثر من 50 منظمة ومؤسسة داخل الإمارات وإقليمياً وعالمياً.

ويعزز تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي الحالي من موقع الجامعة المتقدم، حيث وضعت تصنيف المؤسسة لجامعات العالم للعام 2019 جامعة خليفة في نطاق 176 إلى 200 مرتبة على المستوى العالمي، مما جعل الجامعة من بين أفضل 200 مؤسسة تعليمية من بين 900 مؤسسة تعليمية في أكثر من 70 دولة تم تقييمها. يأتي هذا بعد تحقيق الجامعة للمركز الثاني عشر في تصنيفات الجامعة الناشئة للعام 2018 والمركز الـ49 في تصنيف جامعات الألفية والجامعات الناشئة.