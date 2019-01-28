«شهر الإمارات للابتكار 2019» ينطلق الجمعة المقبل

آمنة الكتبي (دبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق فعاليات «شهر الإمارات للابتكار» في دورته الرابعة الجمعة المقبل، ويستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل، تحت شعار «الابتكار يبدأ بك».

وعقدت اللجنة المنظمة لشهر الإمارات للابتكار، أمس، جلسة إحاطة إعلامية، في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، للتعريف بموضوعات الشهر وأبرز فعالياته الموجهة للمجتمع، باعتباره حدثاً وطنياً رئيسياً على أجندة حكومة دولة الإمارات، ينظم بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص ومختلف الفعاليات المجتمعية.

وقالت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إن شهر الإمارات للابتكار الذي ينطلق في الأول من فبراير المقبل من العاصمة أبوظبي مروراً بكل إمارات الدولة، يجسد توجهات قيادة دولة الإمارات، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تحويل الابتكار إلى ثقافة يتبناها مجتمع الإمارات، ومنهج عمل للحكومة، ويأتي في إطار دعم تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم.

تغيير جوهري

وأكدت أن شهر الإمارات للابتكار 2019 يشهد تغييراً جوهرياً، يتمثل في الانتقال من مرحلة عرض الرؤى الابتكارية إلى مرحلة قياس نضج وجاهزية الجهات والمجتمع في التطبيق العملي، وتوظيف الحلول المبتكرة وأدوات الابتكار في إيجاد فرص اقتصادية في المجالات الحيوية، وضمان تحقيق التنمية الاستدامة.

وأوضحت أن شهر الابتكار مبادرة وطنية تهدف إلى إلهام المبتكرين ومساعدتهم على تطوير حلول غير مسبوقة تسهم في تمكين المجتمع ودعم مسيرة العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار.

وقال سالم الشامسي مدير إدارة المعرفة والبيانات التحليلية للتعليم بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة، إن إمارة أبوظبي سوف تشارك في 150 فعالية تشمل أبوظبي ومنطقة الظفرة والعين، بالإضافة إلى مهرجان أبوظبي للعلوم في دورته التاسعة والذي يعد أحد أكبر مهرجانات العلوم في المنطقة، حيث يهدف إلى تطوير رأس المال البشري في قطاعي العلوم والتكنولوجيا، تماشياً مع خطة أبوظبي، والاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات.

وأضاف يساهم مهرجان أبوظبي للعلوم بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في نشر الابتكارات التي تدعم تطلعات إمارة أبوظبي، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، ومئوية الإمارات 2071.

مبادرة مبتكر 2019

وتابع تتولى دائرة التعليم والمعرفة التنسيق مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي خلال شهر الإمارات للابتكار عبر تنظيمها لمهرجان أبوظبي للعلوم 2019، مبيناً أن الدائرة تنظم مبادرة مبتكر 2019 كجزء من الفعاليات المصاحبة لمهرجان أبوظبي للعلوم، وذلك بهدف تحفيز أفراد المجتمع، ورواد الأعمال والمبتكرين، والجهات الحكومية، والأكاديمية، والقطاع الخاص لتحويل أبوظبي إلى وجهة رئيسية للابتكار، للمساهمة في تحقيق استراتيجية الإمارات للابتكار التي تسعى إلى الوصول بمكانة دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في مجال الابتكار.

وقال: سيتم تنظيم 95 ورشة عمل تفاعلية ونشاطا علميا في كل من مدينة أبوظبي والعين والظفرة، ومن المتوقع استقطاب 120.000 زائر للفعاليات، وحضور 27.300 طالب وطالبة، في مدينة أبوظبي والعين والظفرة، وتتضمن الفعاليات في أبوظبي 51 ورشة عمل، 7 عروض، 6 عروض تفاعلية، 6 عروض جوالة، ومن المتوقع حضور 19.200 طالب وطالبة.

وفي حديقة الجاهلي بالعين، سيتم تنظيم 16 ورشة عمل، 3 عروض تفاعلية، وعرض واحد متجول، ومن المتوقع حضور 6.500 طالب وطالبة، وفي منطقة الظفرة (سيتي مول) سيتم تنظيم 4 ورش عمل، وعرض متجول، ومن المتوقع حضور1.600 طالب وطالبة، مبيناً أنه تبلغ المساحة الإجمالية لمهرجان أبوظبي للعلوم 35.000 متر مربع.

وأكد حسن المزروعي رئيس الاتصال المؤسسي بالمجلس التنفيذي في دبي أن إمارة دبي تشارك في شهر الابتكار من خلال 125 فعالية، بمشاركة الجهات المحلية والاتحادية، منها ملتقى شهر الابتكار ومؤتمر إبداعات عربية، بالإضافة إلى معرض الصناع العالمي وهو منصة مثالية لكلّ المبتكرين والمصنّعين، حيث يجمع عشاق التقنية، والمهندسين، والمبدعين، والنوادي العلمية، والطلاب والشركات الاحترافية، والحرفيين، والهواة، والفنانين، والعارضين من كل أنحاء العالم لإظهار إبداعاتهم ومشاركة معارفهم، وهو معرض مليء بالإثارة وبجميع الأنشطة العلمية والترفيهية التي تناسب كلّ الأعمار وكلّ المجالات. كما يهدف المعرض إلى تنمية ورعاية المشاريع والابتكارات من خلال حث الجهات المعنية على تبنيها ودعمها تحويلها من أفكار إلى صناعات وأعمال حرة.

بالإضافة إلى ذلك، يجمع المعرض المبتكرين بالخبراء والمتخصصين لتبادل المعرفة، وتحفيز أفراد المجتمع على الابتكار والتصنيع.

يعزز مكانة الإمارات

وقال أحمد سيف بن ساعد من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: إن الحدث يجسد توجيهات القيادة الرشيدة في تحويل الابتكار إلى منهج وأسلوب حياة، ويعزز مكانة دولة الإمارات الريادية عالمياً، ويمثل حافزاً لكافة القطاعات، على اعتماد الابتكار كآلية لتطوير أدائها وابتكار الحلول المستقبلية، مبيناً أن الإمارة تشارك من خلال مبادرة القفاز الواقي ومبادرة خريطة الشارقة التفاعلية، بالإضافة لمبادرة المرآة الذكية.

وأكدت حنان راشد البريكي مدير إدارة التميز الحكومي في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان تشارك الإمارة من خلال فعاليات عدة، منها منصة الابتكار ومعرض إبداعات أصحاب الهمم، بالإضافة إلى ملتقى الابتكار «بيئة العمل الرقمي» ومحاضرة الابتكار المؤسسي.

معرض الابتكارات الطلابية

وأوضح محمد الكشف المنسق الإعلامي لشهر الإمارات للابتكار في المجلس التنفيذي بأم القيوين: تستعد إمارة أم القيوين لإطلاق عدة فعاليات خلال شهر الابتكار، منها معرض تطبيقات الحكومة الذكية وبرزة الابتكار، بالإضافة إلى معرض الابتكارات الطلابية.

وقال محمد غانم مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة: ستشارك الإمارة بفعاليات عدة، منها كرنفال رأس الخيمة البيئي ورحلة الابتكار، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير، مبيناً أن الفعاليات تهتم في جميع شرائح المجتمع.

وبينت حصة الفلاسي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة مدير إدارة الدعم الفني في الديوان الأميري أن إمارة الفجيرة سوف تشارك في شهر الابتكار من خلال 50 فعالية متنوعة، ومنها محاضرات وورش إبداعية.

أربع مراحل للفعاليات

وتتوزع فعاليات شهر الإمارات للابتكار على أربع مراحل تشمل كافة إمارات الدولة، حيث تبدأ في العاصمة أبوظبي من 1 -7 فبراير، ثم في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين من 8 – 14 فبراير، ثم تتنقل إلى رأس الخيمة والفجيرة من 15 إلى 21 فبراير، وتختتم في دبي من 22 – 28 فبراير.

سكاي دايف دبي

وتنطلق فعاليات هذا العام بعروض «سكاي دايف دبي» بشكل أسبوعي في سماء الدولة، لتشكل شارة بدء كل مرحلة، كما تعود الطائرة من دون طيّار «فلاح» التي سميت تيمناً بطائرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتنقل صورة حية لفعاليات الإمارات الكبرى خلال الشهر باستخدام تكنولوجيا «عين الصقر».

150 مشروعاً لمبتكرين وصناع من مختلف أنحاء العالم

يتضمن «شهر الإمارات للابتكار 2019» عدداً من الفعاليات منها 50 ورشة تطبيقية ومؤتمراً يضم متحدثين عالميين ومجموعة عروض فنية وتفاعلية تقام على هامش المعرض الذي يضم 150 مشروعاً لمبتكرين وصناع من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى هاكثون بمشاركة 6 فرق عمل، كما يسعى إلى استقطاب 10.000 زائر خلال أيامه الثلاثة.

900 فعالية في شهر الابتكار 2018

شهد شهر الإمارات للابتكار في دورته الماضية نجاحاً كبيراً، إذ تجاوز عدد فعالياته 900 فعالية ونشاط، تضمنت مسابقات وجوائز وعروضاً ومؤتمرات ومبادرات وحوارات وهاكاثون ومختبرات، وبلغ عدد المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 62.5 ألف مشاركة، فيما بلغت مشاهدات الجمهور للمحتوى أكثر 1.8 مليون مشاهدة. تتيح اللجنة المنظمة للشهر تسجيل الفعاليات ومشاركة أفراد المجتمع من خلال منصة «الإمارات تبتكر» عبر الموقع الإلكتروني (https:/‏‏/‏‏www.uaeinnovates.gov.ae/‏‏)، لضمان سهولة التنسيق بين فرق العمل المشاركة، وتمكين الأفراد من الاطلاع على الفعاليات المقامة في كل إمارة بشكل لحظي.

«بوابة العقول» تستهدف المفكرين والمبدعين

تستهدف مبادرة (بوابة العقول) وهي موقع إلكتروني، المفكرين والموهوبين والمبدعين والمخترعين والمبتكرين وسيتم إطلاقها في شهر الإمارات للابتكار 2019م، بالتعاون جمارك دبي، وذلك تحقيقاً لأهداف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تبني نظام (الابتكار المفتوح Open Innovation).

تستهدف البوابة تكوين قاعدة بيانات بهذه الفئات، وذلك على المستويين المحلي والدولي، ومن خلالها يمكن طرح أي موضوع توجد به عقبات أو تحديات قد تحتاج إلى حلول، ويتم تحويل الموضوع إلى الفئة المختصة بهذا المجال لتقديم بالحلول المقترحة.

وتستهدف العمل بشكل دوري ومستدام من خلال طرح التحديات واستقطاب الحلول والابتكارات العالمية من خيرة العقول البشرية، بحيث تصبح دولة الإمارات المركز العالمي الأول للعقول البشرية من احتضان (المفكرين والموهوبين والمبدعين والمخترعين والمبتكرين وفئات أخرى) تحت بوابة إلكترونية ذكية واحدة تحاكي المستقبل.