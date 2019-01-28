بحث التعاون بين بلدية أبوظبي و«أراضي سنغافورة»

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت بلدية مدينة أبوظبي ووفد سنغافوري رفيع المستوى سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وبحضور صموئيل تان السفير السنغافوري لدى الدولة، وأحمد فاضل المحيربي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء وفداً سنغافورياً برئاسة ليم سيم سينغ رئيس هيئة أراضي سنغافورة،‏ وضم ممثلين عن كل من هيئة الأراضي وإدارة التخطيط في سنغافورة ومؤسسات اقتصادية رسمية كبرى، وقد تناول الجانبان فرص الاستفادة من التجارب المميزة التي نفذها كلا الطرفين في العديد من المجالات، خصوصاً في مجال تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بتخطيط المدن وإدارة الأراضي.

من جانبها، قدمت بلدية مدينة أبوظبي خلال الاجتماع نبذة شاملة عن دور دائرة التخطيط العمراني والبلديات في دعم محاور التنمية المستدامة في أبوظبي، وكذلك أهم المشاريع التي نفذتها والقوانين وآليات العمل التي تتبعها في مجال تقديم الخدمات وتطويرها.

وتناول العرض التقديمي للبلدية مسيرة مشروع التحول الرقمي للخدمات، وكذلك أهم الخطط التطويرية الحالية والمستقبلية.

كما عرض الوفد السنغافوري أهم آليات عمل هيئة الأراضي، وكذلك التخطيط في سنغافورة، مؤكدين إعجابهم بتجربة الإمارات كدولة رائدة ومميزة، وكذلك بالخطوات التطويرية ومستوى الخدمات في إمارة أبوظبي.

وتطرق الاجتماع إلى الأسلوب الذي تتبعه دائرة التخطيط العمراني والبلديات بشأن تطويع القوانين وتسخيرها في مجال تطوير المدن والتنمية المستدامة وتحقيق مستوى معيشي راق وحضاري لجميع السكان.

وأعرب الوفد السنغافوري عن رغبته في استثمار هذه التجارب الناجحة في أبوظبي لدعم خططهم ورؤيتهم المستقبلية في مجال التنمية والتطوير والتخطيط.

كما عرضت البلدية خلال اللقاء الممارسات والإجراءات المتبعة في مجال تهيئة الأراضي واستثمارها وبنائها وإدارتها ووضعها في خدمة المواطنين.