أبوظبي (الاتحاد) أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أنها تمتلك سجلاً زاخراً بالنجاحات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على الصعيدين المحلي والدولي، وأوضحت أن التحقيق والتصرف ومتابعة جرائم الاتجار بالبشر تتم من خلال لجنة تحقيق خاصة تحت رئاسة المحامي العام الأول، وذلك في إطار خطة متكاملة تنطوي على جوانب تشريعية وقانونية وإجرائية، إضافة إلى الجهود التوعوية.

جاء ذلك خلال استقبال الدائرة وفد المملكة المغربية الشقيقة، والذي يقوم حالياً بزيارة إلى دولة الإمارات برئاسة أمينة أفروخي، رئيس قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي بالمملكة المغربية؛ بهدف الاطلاع على تجربة الدولة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

والتقى الوفد الزائر بالدكتور صلاح الجنيبي مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بالدائرة، والمستشار حسن الحمادي مدير إدارة النيابات بالنيابة العامة في أبوظبي، والمستشار عالية الكعبي مدير نيابة الأسرة والطفل، وسعيد بليشة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفاطمة البدواوي رئيس قسم مكتب حقوق الإنسان بالدائرة.

وأوضح المستشار حسن الحمادي، أن الدائرة أدرجت جريمة الاتجار بالبشر ضمن منهاج أكاديمية أبوظبي القضائية، وعملت على تنسيب فريق التحقيق في دبلوم الاتجار بالبشر الذي تنظمه أكاديمية شرطة دبي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بينما أشاد الوفد الضيف بتجربة دائرة القضاء في أبوظبي المميزة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مؤكداً ضرورة التعاون إقليمياً وعالمياً بين الجهات النيابية والقضائية والحقوقية في مختلف دول العالم، باعتبار أن جرائم الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم العابرة للحدود.

كانت هذه تفاصيل خبر «النيابة المغربية» تطلع على جهود «قضاء أبوظبي» لمواجهة الاتجار بالبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.