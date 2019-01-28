«الوطني للتأهيل» يطلق برنامجاً عالمياً لتدريب معالجي الإدمان

منى الحمودي (أبوظبي)

أطلق المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي أمس برنامج العلاج الشامل الذي يقدمه المركز العالمي للترخيص والشهادات، والذي تم تطويره من قبل البرنامج الاستشاري للمخدرات التابع لمنظمة خطة كولومبو، ومكتب قضايا المخدرات الدولية، ويختتم الخميس المقبل، ويتألف المستوى الأساسي للبرنامج من 8 أجزاء، ويتطلب إنجاز حوالي 190 ساعة من الحصص التدريبية، لتأهيل المتدرب لدخول اختبارات «أخصائي عالمي» في الإدمان والحصول على الاعتماد في علاج الإدمان.

ويهدف البرنامج إلى بناء كادر من المدرِبين باللغة العربية للمساهمة في تقديم البرامج التدريبية بالدولة ودول الجوار، حيث ينظم المركز سلسلة من ورش العمل التدريبية خلال العام الجاري تتضمن ورشتي عمل تقديميتين للمستوى الأساسي لبرنامج المركز العالمي للترخيص والشهادات مدة كل واحدة منها 5 أيام.

وتشمل الفئات المستهدفة للبرنامج كبار المدربين، والأخصائيين السريريين الراغبين في أن يصبحوا مدربين باللغة العربية لبرنامج المركز العالمي للترخيص والشهادات، والذين يمتلكون خبرات في مجالات الإدمان أو في مجالي التعليم والتدريب.

ويتضمن البرنامج التدريبي محاور عدة تشمل التحضير حتى يصبح الشخص مدرباً، منها الحفاظ على السجلات من خلال التدريب على الموقع الإلكتروني للجمعية العالمية لأخصائيي تعاطي المؤثرات العقلية، محور الجانب الفيزيولوجي والصيدلاني الذي يهم أخصائي الإدمان، علاج اضطرابات المؤثرات العقلية، إضافة للاضطرابات النفسية والطبية المتزامنة الشائعة، والمهارات الإرشادية الأساسية لأخصائي الإدمان.

وجدير بالذكر، أن تنظيم برنامج العلاج الشامل في المركز الوطني للتأهيل- أبوظبي، يأتي باعتبار المركز مقراً تعليمياً تدريبياً يوفر المقررات التابعة للبرنامج الاستشاري للمخدرات، وقطباً يدرب على برامج البرنامج الاستشاري للمخدرات ومكتب قضايا المخدرات الدولية وفرض القانون التابع لوزارة الخارجية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، حيث قام المركز بترجمة المستوى الأساسي لبرنامج المركز العالمي للترخيص والشهادات إلى اللغة العربية.