«المؤتمر الخليجي»: توعية بمخاطر اضطرابات النوم

العين (الاتحاد) أكد الباحثون المشاركون في المؤتمر الخليجي العاشر لطب النوم الذي نظمته كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 25-26 من يناير الحالي على وجود علاقة بين النوم وصحة الجسم.

وأشار الدكتور محمد الحوقاني استشاري الأمراض التنفسية وطب النوم بجامعة الإمارات ورئيس المؤتمر إلى وجود علاقة بين النوم وصحة الجسم حيث إن الدراسات أثبتت أن متلازمة انقطاعات التنفس أثناء النوم أحد مسببات ضغط الدم والأزمات القلبية واضطرابات نبضات القلب، وقال: هناك ما لا يقل عن 18 مليون شخص بالغ أميركي يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو أحد أكثر أمراض النوم شيوعًا. وبمجرد تشخيص حالة انقطاع النفس أثناء النوم، فإن الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، هو العلاج الذي يوفر تيار هواء عبر قناع للحفاظ على مجرى الهواء مما يجعل التنفس أسهل ويقلل العلاج بوساطة (CPAP)من ضغط الدم ويقدر أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية لمدة 10 سنوات بنسبة 49 في المئة والسكتة الدماغية بنسبة 31%.

يشار إلى أن المؤتمر الذي عقد في فندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس استعرض أحدث المستجدات التشخيصية والعلاجية لاضطرابات النوم من خلال 17 جلسة علمية وأربع ورش عمل بمشاركة نخبة من العلماء والأطباء العالميين والمحليين.

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