63.24% نسبة إنجاز «مسار 2020» في مترو دبي

تحرير الأمير ( دبي )

كشف عبد المحسن يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة طرق ومواصلات دبي، أن نسبة إنجاز مشروع مسار 2020 ، امتداد الخط الأحمر لمترو دبي تقدر بـ63.24 % ، لافتاً إلى الانتهاء من جميع أعمال الجسور العلوية وجار العمل حالياً على تركيب مسارات السكك الحديدية في مختلف مناطق المشروع بالإضافة إلى تركيب الهيكل المعدني لمحطة نخيل هاربر أند تاور.

وفيما يخص أعمال المحطات العلوية و النفقية، أكد يونس لـ«الاتحاد» أن العمل جار في أعمال الطابوق حيث وصل إلى مراحل متقدمة فيما تم إنجاز 98% من محطة إكسبو حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانات و 95 % من أعمال الطابوق في المحطة، ومن المقرر الانتهاء الكامل من مشروع مسار (2020 ) في 18 أبريل 2020.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات إلى أن مشروع مسار 2020 خط يمتد لمسافة 15 كم يبدأ من محطة نخيل هابر أند تاور، وصولاً إلى موقع معرض إكسبو، 11.8 كم فوق مستوى سطح الأرض و3.2 كم تحت مستوى الأرض حيث يتكون المشروع من سبع محطات، تتضمن محطة تبادلية، وثلاث محطات علوية، ومحطة إكسبو ومحطتين تحت مستوى الأرض.

وأضاف: أن مشروع مسار 2020 يخدم منطقة الحدائق، وديسكفري جاردن، والفرجان، ومجمع دبي للاستثمار، وعقارات جميرا للجولف ومعرض إكسبو، وهي مناطق ذات كثافة سكانية، حيث يقدر عدد الذين يخدمهم هذا المسار بنحو 240 ألف نسمة، وتستغرق الرحلة من منطقة مرسى دبي إلى موقع المعرض 16 دقيقة. وتستغرق نفس الزمن من محطة نخيل هاربر اند تاور إلى معرض إكسبو.

وأفاد بأن العمل جار في الوقت الراهن على تحديث المخطط العام لشبكة السكك الحديدية في إمارة دبي ليتماشى مع مستجدات المشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية، وسيتم الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سيتم من خلاله تحديد أولويات ومراحل تنفيذ مشاريع القطارات حتى عام 2040.

يشكل «مسار 2020» امتداد الخط الأحمر لمترو دبي، ويربط محطة «نخيل هاربر آند تاور» مع موقع معرض إكسبو 2020 دبي. ويتولى تنفيذ المشروع بتكلفة (10.6) مليار درهم تحالف «إكسبو لينك».

ووصل أول قطار من قطارات مترو دبي الجديدة، وتم نقله إلى مرآب مترو دبي في الراشدية، وستستمر الشركة المصنعة في توريد باقي القطارات على عدة دفعات، ومن المتوقع وصول آخر قطار في نهاية شهر أكتوبر المقبل من العام الجاري إذ سيتم توريد 50 قطاراً، 15 منها لخدمة معرض إكسبو 2020، و35 قطاراً لتحسين مستوى الخدمة.