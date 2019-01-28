بوينج تدعم «تحدّي الصاروخ المائي» في «الإمارات للطيران»

دبي (الاتحاد) دعمت شركة بوينج مسابقة الصاروخ المائي السنوية التي تستضيفها جامعة الإمارات للطيران، والتي أقيمت أمس الأول في حرم الجامعة بمشاركة أكثر من 223 طالبًا من 23 مدرسة في دولة الإمارات.

وخلال المسابقة، تم طلب المتسابقين للبدء في تصميم وبناء صاروخ قادر على قطع أطول مسافة من زاوية إطلاق 45 درجة. وتم منح الطلاب ساعتين فقط لبناء واختبار وتقديم مشاركاتهم. وترأس لجنة التحكيم ممثلون من جامعة الإمارات للطيران وفريق البحوث والتكنولوجيا في شركة بوينج الشرق الأوسط.

حيث وقع اختيار اللجنة على طلاب مدرسة انترناشونال كوميونتي ليفوزوا بالمركز الأول، وطلاب المدرسة الإسلامية الإنجليزية في المركز الثاني.

وقال الدكتور أحمد آل علي، نائب رئيس جامعة الإمارات للطيران: نحن سعداء للغاية برؤية الإمكانات الرائعة لطلاب يافعين وواعدين من مختلف مدارس الإمارات.

وقال برنارد دن، رئيس بوينج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: تحدي الصاروخ المائي بشكل خاص، يتماشى تماماً مع مهمتنا كشركة صناعية عالمية لإلهام جيل الغد على الابتكار.

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