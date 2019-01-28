الشارقة ( الاتحاد ) شهد العقيد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تخريج دورة تحضير وقيادة مهام الحماية اللصيقة للشخصيات الهامة، التي نظمتها الأكاديمية بمقرها، بمشاركة خبراء من الإدارة العامة للشرطة الوطنية الفرنسية، والتي استمرت لمدة أسبوعين، بمشاركة 24 منتسباً من مختلف الإدارات بشرطة الشارقة.

حضر حفل التخريج، لوران كولر ملحق الأمن الداخلي بالسفارة الفرنسية بالدولة، والمقدم فهد الحمودي رئيس قسم التدريب بمعهد تدريب الشرطة، والنقيب محمد الزعابي مدير فرع البرامج التدريبية وعدد من الضباط بشرطة الشارقة.

وأوضح العقيد العثمني، بأن هذه الدورة من الدورات التي يحتاج إليها رجل الشرطة والتي تبرز المهارات والقدرات لديهم، من خلال تكثيف الدورات التدريبية التخصصية، مؤكداً حرص شرطة الشارقة على عقد مثل هذه الدورات التي تعزز من كفاءة منتسبيها في مجال العمل الأمني، والارتقاء بمستواهم العملي، بما يحقق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع رؤية وزارة الداخلية الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

كانت هذه تفاصيل خبر تأهيل 24 منتسباً في حماية الشخصيات بشرطة الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.