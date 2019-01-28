شرطة عجمان تشارك في إشهار جمعية «سفراء الإمارات»

عجمان (الاتحاد) شارك وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان في مؤتمر إشهار جمعية سفراء مجلس الإمارات الرسمي من وزارة تنمية المجتمع، الذي أقامته الجمعية في فندق سراي عجمان، برعاية وحضور الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بإمارة عجمان، وعدد من قيادات العمل التطوعي، وأعضاء الجمعية. ترأس الوفد العقيد خلفان ناصر السويدي مدير إدارة الشؤون المالية، بحضور الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، والنقيب عصام المرزوقي رئيس قسم الموازنة، والنقيب خلفان سيف المري مدير فرع الرواتب، والدكتور عبدالله سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للجمعية.

وقدم الوفد تهنئة شرطة عجمان وقيادتها لجمعية سفراء مجلس الإمارات على إشهارها الرسمي واعتمادها من قبل وزارة المجتمع، متمنين لهم التوفيق والتميز في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع.

وقال العقيد خلفان ناصر السويدي إن شرطة عجمان تسعى إلى تعزيز العمل الاجتماعي التطوعي من خلال تقديم برامج وخدمات اجتماعية وثقافية منوعة لشرائح المجتمع كافة بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، والارتقاء بالحياة الاجتماعية، وتقديم الدعم في العمل التطوعي لفئات المجتمع المختلفة في شتى المجالات، إضافة إلى تعزيز روح التسامح، وتوجيه الطاقات لتعزيز المكتسبات الوطنية الشاملة، وتعزيز الهوية والولاء والانتماء الوطني.

وفي ختام الحفل، كرَّم الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي أعضاء وفد شرطة عجمان، والسادة المشاركين والمتطوعين في الجمعية.

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