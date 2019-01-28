«دبي للإسعاف» تُهدي «قصتي» لموظفيها

دبي (الاتحاد) نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ورشة عمل موسعة حول المبادئ الثمانية ووثيقة الخمسين والوصايا العشر التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتعريف بها والتوعية بكل ما جاء فيها من مبادئ وأسس للحياة الكريمة والحكم الرشيد والإدارة المسؤولة.

استعرضت ورشة العمل التي حضرها جميع موظفي ومنتسبي المؤسسة كل ما جاء في مبادرات سموه بداية من المبادئ الثمانية مرورا بوثيقة الخمسين وصولا للوصايا العشر التي أوردها سموه في كتابه (قصتي).

وأوضح خليفة الدراي المدير التنفيذي أن الجميع في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف يعلن التزامه بكل ما جاء فيها، ويتعهد بتطبيق كل بنودها ومبادئها، خاصة أن رسالة الإسعاف هي رسالة جليلة ونبيلة لأنها تتعلق بحماية الأرواح والحفاظ على الصحة وإغاثة كل من يحتاج إلى المساعدة وإنقاذ المصابين ومداواة الجرحى.

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