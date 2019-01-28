شرطة رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون مع الحرس المحلي

رأس الخيمة(الاتحاد) ترأس اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة اجتماعاً تنسيقياً مع قيادة مجموعة الحرس المحلي، يرافقه العميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام و كبار الضباط بالقيادة العامة، وكان في استقباله العميد عمران سليمان الشميلي قائد قيادة مجموعة الحرس المحلي، بهدف مناقشة سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين.

رحب القائد العام بالضباط، وأثنى على جهودهم في تعزيز الشراكة وتعزيز الأمن والأمان لتعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع من خلال تقديم خدمات الأمن والسلامة بطرق ذكية وبيئة محفزة للابتكار، وذلك حفاظاً على الأرواح والأعراض والممتلكات لكي تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة عبر العمل بروح الفريق الواحد بشكل إيجابي وفاعل لتسهيل إجراءات العمل. وتم خلال الاجتماع استعراض مهام وواجبات الحرس المحلي وخدماته المقدمة، وآلية التنسيق والربط بين الجانبين لتسهيل التعاون ومشاركتهم لتنفيذ وإعداد السيناريوهات ذات الاهتمام المشترك التي تعزز أمن وراحة واستقرار المجتمع.

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