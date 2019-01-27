مصر تنتظر انقلابا بدرجات الحرارة.. ونصيحة بوضع الكمامات

دبي - بواسطة محمد فارس بعد أيام من الدفء الملحوظ، تنتظر مصر مجدد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بكل مناطق الدولة، فيما يرجح أيضا حدوث عاصفة في المناطق المكشوفة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الأحد، على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، إن مصر ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مضيفة "سيسود طقس مائل للبرودة شمال البلاد، مائل للدفء في الجنوب".

وحذرت من نشاط "الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء لتصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة".

كما ذكرت أن الأحوال الجوية "ستؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وتساقط الأمطار". © Getty يفضل استخدام الكمامات خلال العواصف الترابية

ووجه رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أحمد عبد العال، خلال مكالمة هاتفية مع قناة "دي إم سي"، نصائح للمواطنين للتعامل مع العاصفة الترابية، موضحا أنه يفضل استخدام الكمامات خلال العواصف الترابية والعزوف عن الخروج لمرضى الصدر.

وأشار إلى ضرورة توخي السائقين أقصى درجات الحذر خلال القيادة أثناء الأحوال الجوية غير المستقرة، مطالبا الصيادين بعدم النزول إلى البحار، الأحد والاثنين، لاضطراب الملاحة البحرية.

إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل

من مصر 00201025198165

من السعودية 00966532159578

من الخليج وبلاد الشام 00971504893881

تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة

وتعرضت مصر، قبل أيام، لعاصفة محملة بالرمال والأتربة، ضربت القاهرة ومناطق مختلفة في البلاد، وأثرت على حركة الطيران وتسببت في إغلاق موانئ في البحرين الأحمر والمتوسط.