الامارات | إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم مركبتين في أم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم مركبتين في أم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب مواطن و 3 أشخاص من جنسية دولة آسيوية بإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة إثر حادث تصادم بين مركبتين وقع في منطقة كابر بأم القيوين مساء أمس الأول.

وقال مصدر بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين إن غرفة العمليات قد تلقت بلاغاً يفيد بتدهور مركبتين في منطقة كابر، وعلى الفور انتقلت الدوريات وسيارات الإسعاف الى موقع الحادث واتضح بأنه عبارة عن حادث تصادم أدى الى تدهور المركبتين ونتج عنه وقوع إصابات ، وتم نقل المصابين الى مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين لتلقي العلاج اللازم .