الامارات | بالفيديو.. تعرف إلى منظومة المدرسة الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرف إلى منظومة المدرسة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصصت حكومة الإمارات 5 مليارات درهم للاستثمار في البنية التحتية المتطورة في مدارس الدولة على مدى 6 سنوات، ويتم تطبيق منظومة المدرسة الإماراتية في أكثر من 800 مدرسة حكومية وخاصة في الدولة وذلك لإعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل الإمارات، وتتميز المدرسة الإماراتية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لإثراء إمكانات الطلاب للتعلم والإبداع، والتركيز على مفهوم التعليم الشامل، والذي يتضمن المهارات العقلية والاجتماعية والعاطفية التي يحتاجها الطلاب في مسيرة التحصيل العلمي، وبما يحقق أهداف رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071. المزيد في الفيديو المرفق: طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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