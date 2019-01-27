الامارات | 250 ألف درهم غرامة زوج أرسل صور زوجته عارية لشقيقها

شكرا لقرائتكم خبر عن 250 ألف درهم غرامة زوج أرسل صور زوجته عارية لشقيقها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت محكمة نقض أبوظبي، رجلا من جنسية دولة آسيوية، بتهمة تصوير زوجته وهي عارية، وإرسال الصور لشقيقها وأقاربها، عبر برنامج التواصل «ماسنجر»، وقضت بتغريمه 250 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكية (الزوجة) ببلاغ إلى الجهات المعنية، تتهم فيه زوجها بإرسال صور لها وهي عارية لشقيقها وأقاربها عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الماسنجر»، وإخبارهم بأن ابنتهم تقوم بأعمال مخلة بالآداب، وعلى الفور تم استدعاء المتهم وإحالة هاتفه المتحرك إلى المختبر الإلكتروني، لبيان ما إذا كان قد أرسل الصور من هاتفه، حيث أكد التقرير بأن المتهم هو من قام بإرسال الصور.

وعلية تم إحالة المتهم إلى المحكمة الابتدائية، حيث طالبت النيابة العامة بمحاكمته طبقاً لمواد من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2018.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بتغريم المتهم 250 ألف درهم مع الأمر بإبعاده إلى خارج الدولة، ومصادرة جهاز المتهم المستخدم في الجريمة وتحميله الرسوم.

واستأنف المتهم الحكم امام محكمة استئناف أبوظبي، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم الإدانة وتغريم المتهم 250 الف درهم وبإلغاء تدبير الابعاد.

ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه امام محكمة النقض، مطالباً هيئة المحكمة الحكم بالبراءة من التهمة المسندة إليه.

وردت المحكمة بأن اعترافات الزوج في محاضر الشرطة والنيابة العامة، جاءت لتأكد ارتكابه للفعل المجرم قانوناً، المتمثل في انتهاك خصوصية زوجة وإرسال صور لها عارية، وهي أدلة مستمدة مما له أصل ثابت في الاوراق ومن ثم فإن حكم الإدانة، يكون قد صدر موافقاً لصحيح القانون، لتقضي المحكمة برفض الطعن وإلزام المتهم بالرسوم.