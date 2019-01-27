الدفاع المدني يسيطر على حريق شب بمنزل في أم القيوين

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني في إمارة أم القيوين من السيطرة على حريق اندلع في أحد المنازل بالمنطقة الشعبية الحمراء 1.

وقالت إدارة الدفاع المدني في أم القيوين، في حسابها على موقع "انستاجرام"، إن الحريق تمت السيطرة علية "دون أن يسفر عن إصابات بشرية".

وتلقت غرفة العمليات بلاغاً عند الساعة العاشرة والربع صباحاً، يفيد باحتراق غرفة في أحد المنازل. على الفور، انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق وإخلاء المنزل وتبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة في الإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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