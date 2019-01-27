سيف بن زايد لمحمد بن راشد: أنتم من علّمنا أن التوازن جوهر تطوّر المجتمعات

قال سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الأحد، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" هو من علمنا أن التوازن هو جوهر تطوّر المجتمعات.

وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنتم سيدي من علّمنا أن التوازن هو جوهر تطوّر المجتمعات، وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة تسير الإمارات منافِسةً العالم بتميّزها وتوازنها، ساميةً بجهود بناتها وأبنائها كافة".