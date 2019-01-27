قال سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الأحد، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" هو من علمنا أن التوازن هو جوهر تطوّر المجتمعات.
وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنتم سيدي من علّمنا أن التوازن هو جوهر تطوّر المجتمعات، وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة تسير الإمارات منافِسةً العالم بتميّزها وتوازنها، ساميةً بجهود بناتها وأبنائها كافة".
كانت هذه تفاصيل خبر سيف بن زايد لمحمد بن راشد: أنتم من علّمنا أن التوازن جوهر تطوّر المجتمعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.