حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز اليذاع في مهرجان ولي عهد دبي









شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مساء الاحد السابع والعشرين من يناير، تفاصيل تحديات رموز سن اليذاع لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، والتي اقيمت على تحفة ميادين الهجن العربية الاصيلة، ميدان المرموم، كما تابع السباقات الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، والذي قام بتتويج الفائزين بالرموز.

لم تخيب (منصوره) ظن مالكها علي فرج علي بن حموده والذي راهن عليها في الشوط الرئيسي لليذاع البكار المفتوح، فكان ان اهدته كأس ولي عهد دبي، بعد وصولها إلى خط النهاية مسجلة توقيتاً وقدره 8:56:2 دقائق، وبالمقابل ذهبت بندقية اليذاع الجعدان المفتوح إلى سعيد احمد محمد دري الفلاحي والذي قدم (خلاب) على الصدارة بزمن بلغ 8:55:3 دقائق.

وجاء الظهور قوياً من جانب (الزعفرانه) ملك فهيد محمد فهيد الرزق العجمي في المنافسة على كأس ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح للانتاج والتي حققته بعد أن وصلت إلى النهايات بتوقيت وقدره 9:00:4 دقائق، وظفر (المختبر) لمحمد راشد محمد المنصوري ببندقية اليذاع الجعدان المفتوح بزمن بلغ 8:57:7 دقائق.

وحازت (ناصية) ملك سالم سعيد محمد الخييلي بلقب التوقيت الافضل في كل سباقات اليذاع لهجن أبناء القبائل بعد وصولها إلى خط النهاية في الشوط السادس بتوقيت بلغ 8:54:0 دقائق.

الفلاحي الرابح الاكبر في يوم اليذاع

تمكن فرج علي حموده الظاهري من اضافة ست نقاط غالية إلى رصيده في جائزة بيرق الناموس وذلك من خلال فوز (منصوره) لعلي فرج علي بن حموده بكأس ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح ليرفع رصيده 27 نقطة، وبالمقابل اضافت (نيران) اربع نقاط الى رصيد مالكها مبارك أحمد مطر الخيلي بعد فوزها بالمركز الثاني، فيما حصل سالم احمد محمد دري الفلاحي على نقطتي المركز الثالث الذي فازت به (نوايا) لاحمد سالم احمد دري الفلاحي.

ورفع (خلاب) لسعيد احمد محمد دري الفلاحي، رصيد الفلاحي إلى 13 نقطة بعد حصوله على النقاط الست لحامل بندقية اليذاع الجعدان المفتوح، واهدى (ميسور) ملك احمد مطر ماجد الخيلي، عزبته نقطتي المركز الثالث ليرتفع رصيد مبارك احمد مطر الخيلي إلى 16 نقطة.

وتمسك محمد راشد غدير الكتبي بصدارة جائزة بيرق الناموس بعد أن رفع (وشل) لعلي راشد حمد اغدير الكتبي رصيده إلى 42 نقطة بحصوله على نقطتي المركز الثالث في منافسة كأس ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح للانتاج.

وحصد (ضاري) لصالح علي صالح الحميري أربع نقاط رفع بها رصيد محمد صالح علي الحميري إلى 10 نقاط وذلك بعد فوزه بالمركز الثاني في منافسة بندقية اليذاع الجعدان المفتوح للانتاج، فيما ارتفع رصيد عبيد بالحلوس ذيبان العامري إلى 14 نقطة بعد حصول (مكلف) لعبدالله عبيد بالحلوس العامري على نقطتي المركز الثالث.

التحديات الصباحية

وشهدت الفترة الصباحية إقامة إثنان وعشرين شوطاً في سن اليذاع لهجن أبناء القبائل، منها إثنا عشر شوطاً لهجن الإنتاج ينال أصحاب المراكز الاولى فيها سيارات (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، بالإضافة إلى عشر أشواط نقدية، وينال الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط مبالغ نقدية قيمة.

وحازت (شواهين) المملوكة لعبد الله خلفان الدويس الشامسي على الصدارة في الشوط الأول لليذاع البكار المحليات للإنتاج بتوقيت وقدره 9:04:9 دقائق، وبالمقابل ذهب الشوط الثاني لليذاع البكار المهجنات للإنتاج لمصلحة (عجايب) بشعار خلفان محمد بن خصيبه الظاهري والتي سجلت زمناً بلغ 9:04:3 دقائق، وكسب (شمردل) ملك علي سعيد علي عبيد الكتبي التحدي الثالث والذي خصص لليذاع الجعدان المحليات للإنتاج حيث حصل على الصدارة بزمن 9:04:3 دقائق، ومضى الشوط الرابع إلى (الزعفران) بشعار مبارك ربيع عبد الله الرزق العجمي والذي تمكن من حصد الصدارة بوصوله لخط النهاية في توقيت وقدره 9:05:7 دقائق. وكان التوقيت الافضل في الفترة الصباحية من نصيب (العزوم) لمحمد راشد سيف الغفلي صاحبة الصدارة في الشوط التاسع بتوقيت وقدره 8:57:6 دقائق.

تحديات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ

تقام صباح ومساء الاثنين الثامن والعشرين من يناير، تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وتشهد الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً للمحليات والمهجنات، وستكون الجوائز نقدية لأصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر في جميع هذه الاشواط، وبالمقابل ستقام في الفترة المسائية خمسة عشرة شوطاً، وتتنافس المؤسسات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ على رموز اليذاع المفتوح من خلال الشوطين الأول والثاني، بينما خصصت الأشواط من الثالث وحتى الخامس عشر للمطايا (المحليات والمهجنات)، وينال الفائزون بالمركز الاول في جميع الأشواط من الثالث وحتى الخامس عشر على سيارات فاخرة (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، ويحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط على جوائز نقدية قيمة.

بنت (مخلاب العاصفة) تتألق في ختام مزاد المرموم السادس

عرضت 98 مطية خلال اليوم الاخير لمزاد المرموم السادس (ج) للإنتاج الشخصي لسن الفطامين والذي اقيم في مساء السبت السادس والعشرين من يناير، ونجح محمد راشد بن مرخان في دفع 240 ألف درهم ليحصل بذلك على ملكية البكرة التي تنحدر من سلالة الأب (مخلاب العاصفة) وأمها (سودانية)، وبالمقابل كان الاصرار واضحاً على فايز غافان الجابر على حيازة ملكية البكرة بنت (النصر) والأم (بنت براق) والتي ذهبت إليه بعد أن دفع 130 ألف درهم، وواصلت سلالة الفحل (الشبابي العاصفة) تألقها من خلال المزاد الكبير حيث إنتقلت ملكية البكرة بنت (الشبابي العاصفة) وامها (بنت وافي) إلى كاسب سالم المسافري الذي دفع مقابلها 110 درهم.

وشهد مزاد المرموم السادس (ج) للإنتاج الشخصي مشاركة واسعة من جانب ملاك الهجن العربية الأصيلة الذين تدافعوا لاقتناء الافضل من الأجيال الجديدة في عالم سباقات الهجن، وعرضت من خلال المزاد اكثر من 290 تنحدر من سلالات فاخرة في عالم الاصالة.