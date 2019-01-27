مجلس حكماء المسلمين ينظم المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في أبوظبي

أعلن مجلس حكماء المسلمين، الذي يرأسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويتخذ من أبوظبي مقرا لأمانته العامة، عن تنظيم "المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية"، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم، وذلك خلال الفترة ما بين الثالث والرابع من فبراير 2019.

يأتي تنظيم المؤتمر ضمن فعاليات الزيارة التاريخية والأولى من نوعها لمنطقة الخليج العربي لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى دولة الإمارات.

وتثبت زيارة البابا نهج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تعزز جهودها في التحول إلى عاصمة للتسامح والأخوة الإنسانية لطالما دعت إلى التآخي ونبذ الكراهية بمختلف أشكالها، خاصةً تلك القائمة على أساس عرقي أو عقائدي.