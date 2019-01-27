فيديو.. محمد بن راشد: الدولة تمتلك مقومات صناعة سياحية ذات مستوى عالمي

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بزوار دولة الإمارات والأفواج السياحية التي تزور بلادنا من جميع دول العالم.

وأعرب سموه، في معرض تجاذبه أطراف الحديث ومرافقيه خلال زيارته اليوم للباخرة "Msc splendida" الراسية في ميناء راشد، عن سعادته باستقبال دبي للأفواج من مختلف الجنسيات والأعراق والبلدان ما يؤكد انفتاح شعبنا على الثقافات الأخرى وتغليب العلاقات الإنسانية وتمتينها بين الشعوب.

وقال سموه، في هذا السياق، "نحن في دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً نؤمن بمفهوم الإنسانية كمفهوم أرقى وأشمل من جميع المفاهيم الأخرى السائدة في عصرنا".

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجهات والمسؤولين في القطاعين العام والخاص بأن يعملوا ويتعاونوا فيما بينهم من أجل الارتقاء بقطاع السياحة الوطنية في بلادنا وتطويره ومضاعفة الاستثمار فيه نظراً لما لهذا القطاع من أهمية قصوى ودور حيوي في تعزيز اقتصادنا الوطني وتنويع مداخيله وزيادة موارده.

وأضاف سموه أن "مقومات صناعة سياحية ذات مستوى عالمي ومتنوع متوفرة لدينا أكان لجهة البنية التحتية أم تنوع الطبيعة الخلابة من شواطئ رملية وصحراء وجبال وأفلاج ومحميات وغيرها ناهيك عن الأمان وكرم الضيافة العربية التي يتميز بها شعبنا والتي تعكس قيمنا وعاداتنا العربية الأصيلة".

وأشار سموه إلى أن السياحة ثقافة وهي من أهم عناصر جذب السياح والزوار والمستثمرين، معتبراً أن "خلق بيئة سياحية حاضنة لجميع الثقافات والأعراف في دولتنا يشكل واحة للتلاقي والتعارف والمحبة بين هذه الأعراق من جهة وشعبنا المضياف من جهة ثانية".

وقد تجول سموه في مختلف ردهات وأجنحة ومرافق الباخرة الإيطالية السياحية العملاقة وعلى متنها قرابة أربعة آلاف راكب من مختلف جنسيات العالم. واستمع سموه، خلال الجولة التي رافقه فيها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وعدد من المسؤولين، استمع إلى شرح حول أقسام ومرافق الباخرة قدمه القبطان الإيطالي جيفسيبي ماريسكا قائد الباخرة والذي أوضح أن الباخرة تتألف من أربعة عشر طابقا ويعمل فيها نحو ألف وثلاثمائة وثلاثين هم طاقم الباخرة التي توفر كافة الخدمات والوسائل الترفيهية من موسيقى وأحواض سباحة ونواد رياضية وصحية وفنية وفيها أيضاً دار للسينما ومطاعم ومقاه وأسواق تجارية داخلية وغيرها من المرافق الضرورية للسياح.

وفي قمرة القيادة، تعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من قبطان الباخرة على التقنيات المتطورة التي زودت بها الباخرة للإبحار الآمن وضمان سلامة وراحة ركابها الذين تجوب بهم محيطات وبحار العالم.

وقد أبدى سموه إعجابه بما شاهد من مرافق خدمية وترفيهية متوفرة على متن الباخرة وشكر القبطان على حفاوة الاستقبال والشرح الذي قدمه عن الباخرة العملاقة التي تقدر تكلفة بنائها بأكثر من نصف مليار دولار وتتسع لأكثر من خمسة آلاف وتسعمائة راكب.

يذكر أن ميناء راشد هو المحطة الإقليمية للعديد من البواخر السياحية العالمية لتجميع وتنزيل السياح، الذين ناهز عددهم الموسم السياحي الممتد من شهر يناير إلى شهر نوفمبر من العام 2018، قرابة خمسة عشر مليون سائح زاروا دبي وانتقلوا منها إلى دول المنطقة في جولات سياحية بحرية على متن عدد من السفن الضخمة القادمة من أوروبا وأنحاء العالم وترسو في ميناء راشد لمدة يومين أو يزيد ثم تبحر في مياه الخليج العربي إلى دول المنطقة وتعود ثانية إلى ميناء راشد بانتظار مجموعة سياحية جديدة قادمة من شتى دول العالم والإبحار بهم ثانية.