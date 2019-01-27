خبر صحفي - محاكم دبي ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في افتتاحية بطولة معهد دبي القضائي لخماسيات...

أعلن معهد دبي القضائي أن دورة هذا العام 2019 من "بطولة خماسيات كرة القدم" ستحمل اسم "بطولة التسامح"، تناغمًا مع محاور مبادرة "عام التسامح في الإمارات" التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة – "حفظه الله". وستنطلق البطولة يوم الرابع من فبراير المقبل على أن تقام المباراة النهائية يوم 12 مارس 2019.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الخميس الموافق 24 يناير، تم اعتماد الفرق التي تمثل الدوائر والمؤسسات المشاركة، بحضور سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، وعدد من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام المحلية. وشهد المؤتمر الذي أقيم في مقر معهد دبي القضائي إجراء مراسم قرعة الدورة السابعة، بحضور الإداريين الذين يمثلون المؤسسات التي أكدت مشاركتها في البطولة والبالغ عددها 20 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة.

وقال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: "يسعدنا الإعلان عن فعاليات هذه البطولة التي ننظمها بنجاح منقطع النظير للعام السابع على التوالي، لاسيما وأنها تستقطب في كل دورة نخبة المؤسسات في دبي. ونتشرف هذا العام بإطلاق هذه النسخة تحت شعار "عام التسامح" تناغمًا مع استراتيجيات ورؤى قيادتنا الرشيدة، من أجل ترسيخ واحدة من أعلى القيم التي اتسم بها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – "طيب الله ثراه". وكما كانت عليه الحال في كل عام، ستنجح البطولة في الاستحواذ على اهتمام إعلامي وشعبي واسع النطاق، لتسهم في تفعيل التعاون، والتشجيع على ممارسة الرياضة بين الشباب في دوائرنا ومؤسساتنا".