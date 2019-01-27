حاكم عجمان يفتتح المبنى الجديد لـ"الكلية الجامعية للأم".. ويشهد تخريج 70 طالبة

افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم، المبنى الجديد للكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية، كما شهد حفل تخريج الدفعة الرابعة " دفعة التسامح " من الكلية والتي بلغ عددها أكثر من 70 خريجة حصلن على درجة البكالوريوس منهن خريجات حصلن على درجة دبلوم من فرع الكلية في جمعية النهضة النسائية في دبي.

حضر الحفل، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وسعادة عبدالله أمين الشرفا المستشار في ديوان الحاكم وسعادة حمد بن غليطه السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من الشيوخ ومجلس أمناء الكلية الجامعية وأولياء أمور الخريجات وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين.

وأشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي - عقب افتتاح المبنى الجديد وحضوره حفل التخرج - بدور المرأة في المجتمع الإماراتي، مؤكداً أنه لا يقل أهمية ومسؤولية عن دور الرجل في بناء ونهضة وتنمية هذا الوطن وهي تمثل ركناً أساسياً من أركان التطور الذي تشهده دولة الإمارات في الميادين كافة خاصة دورها كأم من خلال تربية وتنشئة أجيال المستقبل وبناة الوطن وقادته.

ودعا سموه الخريجات إلى الاستفادة مما تعلمنه في الكلية، مؤكداً أن الأوطان لا تبنى إلا بما تقدمه الأمهات من رجال أوفياء يسيرون على نهج الآباء والأجداد ومؤسسي هذا الاتحاد لتشييد وطن يبنى بالعلم والمعرفة حتى تتواصل مسيرة التنمية التي تقودها القيادة الرشيدة في الدولة .

وقال سموه إن هذه الكلية الجامعية تسعى لتقديم برامج ومناهج متطورة تخدم العملية التعليمية للأم والأسرة يمكنها أن تخرج أمهات على مستوى عال من التعليم والمعرفة وتأهليهن من أجل خدمة وطنهن وأبنائهن ومجتمعهن، داعياً إلى الاستفادة من الكوادر المواطنة وخبراتها.

وهنأ سموه الخريجات وحثهن على نقل ما تلقينه من علوم أسرية إلى زميلاتهن ودعوتهن للالتحاق بالكلية الجامعية حتى تعم الفائدة والمعرفة بين جميع الفتيات ليصبحن أمهات لديهن الأسس السليمة في تربية النشء والأجيال.

وبدأت مراسم افتتاح مبنى الكلية الجامعية بتوقيع سموه على اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح الحرم الجامعي الجديد في منطقة الرقايب 2 في عجمان ثم انتقل سموه والحضور إلى قاعة حفل التخريج.

من جانبه أشاد سعادة الدكتور عبدالله عباس نائب رئيس مجلس أمناء الكلية - في كلمة له - برعاية ومساندة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي للكلية منذ نشأتها وغيرها من مؤسسات التعليم .. مشيرا إلى أن الكلية ماضية في دروب العلم لخدمة وطننا الغالي تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال إن مجلس الأمناء اعتمد شهادات تخريج الدفعة الرابعة والتي تضمنت 70 طالبة لهذا العام في المقر الرئيسي في عجمان سبع منهن خريجات فرع الكلية في جمعية النهضة النسائية في دبي وفق محددات معايير وزارة التربية والتعليم.

وهنأ سعادته صاحب السمو حاكم عجمان وإدارة الكلية باعتماد وزارة التربية والتعليم لثلاثة تخصصات جديدة في درجة البكالوريوس ممثلة في تخصص إدارة الخدمات الاجتماعية والإرشاد المجتمعي وحقوق الإنسان شارك في إعدادها نخبة من الخبراء من داخل الدولة وخارجها .

وقال سعادته إن الكلية حرصت وبالتعاون مع خبراء لجنة الاعتماد الأكاديمي على أن تتضمن هذه التخصصات معارف حديثة ومهارات تطبيقية وتخصصية تلبي حاجة المرأة وتمكنها من الإسهام عن علم ودراية في تنمية المجتمع تلبية لتوجيهات القيادة الحكيمة بالدولة، معرباً عن الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم عجمان لحضوره افتتاح مقر الكلية الجديد ورعايته للحفل.

كما هنأ الطالبات الخريجات وأسرهن، مؤكدا أن ما بذلن من جهد متميز أثناء الدراسة والتعليم إلى جانب التطبيق والتدريب العملي كان محل فخر واعتزاز الجميع.

من جانبه أكد سعادة الدكتور خليفة الشغالي مدير الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية - عقب حفل التخريج - أنه تم اليوم بحضور ورعاية صاحب السمو حاكم عجمان تخريج عدد 70 طالبة من المركز الرئيس في عجمان وفرعي الجامعة في دبي ورأس الخيمة في التخصصات المختلفة .

وقال إن مجلس إدارة الكلية رصد مبلغ 150 مليون درهم عام 2015 لإنشاء المقر الجديد في منطقة الرقاب 2 بمساحة 11 ألف متر مربع ،مشيرا إلى اكتمال المرحلة الأولى والتي تفضل بافتتاحها اليوم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان .

وأضاف أن من أهم أهداف الكلية إعداد الفتاة إعداداً أكاديمياً ومهارياً يمكنها من القيام بدورها بكفاءة عالية بوصفها أماً ومربية متخصصة في مجالات حياتية مختلفة منها تنمية القدرات الإبداعية لدى الطالبة ومساعدتها على التفكير والبحث والتحليل في مجال التخصص والتدريب على المهارات الاجتماعية ومهارات الاتصال المختلفة التي تؤهلها للتفاعل الإيجابي في إطار الأسرة والمؤسسات الاجتماعية .

وأوضح سعادته أن الكلية تؤهل الطالبات للعمل في مجالات عديدة ولاسيما كباحثات اجتماعيات أو مستشارات اجتماعيات في وزارة التربية والتعليم والمدارس على مختلف مستوياتها وفي وزارات الموارد البشرية والتوطين أوالصحة والداخلية لرعاية المسجونين وأسرهم ومراكز بحوث الشرطة أو في مؤسسات الرعاية الاجتماعية كمؤسسات الأسرة والطفولة ورعاية الأحداث وذوي الإعاقات المختلفة والمسنين وكذلك الجمعيات ومؤسسات العمل الاجتماعي.

وقدمت الخريجات الشكر لصاحب السمو حاكم عجمان على ما يقوم به سموه من دعم متواصل ومساندة للكلية الجامعية ودوره الكبير في تأسيس ورعاية الكلية وتوفير كل متطلباتها ، كما قدمن الشكر والتقدير لكل أسرة الكلية من معلمين وإداريين وعاملين .

وفي ختام حفل التخريج قام صاحب السمو حاكم عجمان يرافقه الدكتور خليفة الشعالي مدير الكلية الجامعية بتسليم الشهادات للخريجات .