كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نظرة على فندق دبليو دبي الجديد في نخلة جميرا

يضم فندق نخلة جميرا الجديد المذهل 350 غرفة ومطعمين رائدين مشهورين وسطحًا أنيقًا وتراسًا أسطوريًا.

ومن المتوقع أن يفتح الفندق الجديد المفعم بالحيوية والنشاط أبوابه الأسبوع المقبل مع وصول العلامة التجارية الشهيرة W Hotel إلى النخلة حيث يبدأ W Dubai – The Palm رسميًا بالترحيب بالضيوف من يوم الجمعة 1 فبراير.

يقع الفندق على West Crescent في نخلة جميرا، ويضم 350 غرفة ضيوف تتراوح من “الغرفة الرائعة” القياسية إلى “جناح ميغا”، وهو عبارة عن جناح من غرفة نوم واحدة مزود بسرير كينغ ومحيط عريض وشرفة واسعة.

وسيكون هناك أيضا بعض منافذ الطعام الجديدة المثيرة، مع مطعمين جديدين يديرهما طهاة مشهورون. سيكون مطعم “أكيرا باك” الأول من نوعه في دبي، وسيفتتح أبوابه يوميًا لتناول العشاء ويقدم المأكولات اليابانية مع التأثيرات الكورية.

أما Massimo Bottura’s Torno Subito فيفتتح أبوابه يوميًا لتناول طعام الغداء والعشاء، وينقل أجواء الريفييرا الإيطالية إلى المدينة، بحسب موقع واتس أون.

في مكان آخر ، تم تصميم صالة SoBe على السطح لتصبح مكانًا جديدًا للاستراخاء تحت أشعة الشمس، مع إطلالات على أفق المدينة بزاوية 360 درجة. ويعتبر الفندق أيضًا موطنًا لعلامات W التجارية الأسطورية Wet Deck – وهي عبارة عن سطح مسبح شاسع مبطن بكابينات مظللة.

W دبي – النخلة، غرب الهلال، 1 فبراير. هاتف: 042455555 marriott.com