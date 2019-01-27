كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مغامرة تؤدي حركات مثيرة على دراجة نارية بدبي

في آخر فيديو نشرته XDubai قامت الرياضية الفرنسية سارة ليزيتو التي تبلغ من العمر 26 عاما بأداء أعمال مثيرة في جزيرة بلووترز الجديدة في دبي.

وفي المقطع الذي يستغرق دقيقتين تقريبًا، والذي تم إصداره على قناة يوتيوب Bluewaters، تعرض ليزيتو مهاراتها الشهيرة على مستوى العالم، حيث تقوم بأداء الأعمال الفنية المثيرة التي تشمل العجلات المستديرة والدوران السميك والانجرافات ومجموعات الدوائر مع أفق دبي المثير للإعجاب في الخلفية وعلى مقربة من عين دبي، أكبر عجلة مراقبة في العالم.

وعلى مدار الفيديو، تظل هوية ليزيتو مخفية، وتشق طريقها عبر المناطق السكنية والتجارية والضيافة بالجزيرة لمقابلة الأصدقاء في قصر Bluewaters Dubai، بحسب موقع واتس أون.

وانضمت Lezito إلى مجموعة مختارة من الرياضيين من الرجال والنساء الذين يؤدون مغامرات مثيرة لصالح XDubai في مجموعة متنوعة من رياضات الحركة بما في ذلك التزلج، الباركور، سباق الدراجات النارية، BMX و motocross.