كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تشارك في مهرجان اليوغا القادم في دبي؟

سوف تستحوذ XYoga Dubai على شاطئ Kite خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر فبراير. ,من المتوقع أن يشارك أكثر من 15000 يومي 1 و 2 فبراير في أكبر مهرجان يوغا في المنطقة.

وسوف تشهد XYoga دبي يومين كاملين من أكثر من 60 فصلاً لجميع الأعمار والقدرات، بقيادة بعض الأسماء المحلية والدولية الكبيرة في اليوغا.

ويمكن لعشاق اليوغا أيضًا الاشتراك في الجلسات التي تستضيفها بعض من أفضل الاستوديوهات في دبي بما في ذلك Nilaya House و Urban Yoga و Yoga House و Yoga Ashram و Dryp ومركز Yoga Holistic Yoga و Voyoga.

وسيفتتح المهرجان بجلسة جماعية مجانية لـ 2000 شخص في الثامنة من صباح يوم 1 فبراير، مع الكشف عن البرنامج الكامل قريباً.

وستتمكن أيضًا من المشاركة في جلسات الإحماء حول المدينة في الفترة التي تسبق الحدث الرئيسي، بحسب موقع واتس اون.

للتسجيل في الحدث ومعرفة موعد الجلسات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: xyogadubai.com