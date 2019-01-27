سعود القاسمي يحضر مأدبة غداء عبدالله الزعابي

رأس الخيمة (وام) حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، مأدبة الغداء التي أقامها عبدالله محمد بن قضيب الزعابي في منزله بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة على شرف سموه.

كما حضر المأدبة إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، إلى جانب عدد من الشيوخ ومعالي الوزراء والسفراء وأعيان ووجهاء البلاد ورجال الأعمال ورؤساء ومديري الدوائر والهيئات المحلية والاتحادية، وكبار المسؤولين.

وألقى عدد من الشعراء قصائد شعرية بهذه المناسبة ترحيباً بصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، معربين عن اعتزازهم بالولاء والوفاء والانتماء للقيادة الرشيدة والوطن.

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