«التربية» تنظم اليوم مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت 2019

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم الأحد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) بأبوظبي مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت 2019 والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم، بمشاركة ما يزيد على 1500 طالب من مختلف مدارس الدولة والذين يتنافسون لتمثيل دولة الإمارات في ثلاث مسابقات دولية بالولايات المتحدة الأميركية وأستراليا.

وتشكل سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت إنجازاً غير مسبوق للوزارة، حيث إنها المرة الأولى على مستوى العالم التي تضم فيها مسابقة واحدة الفئات الثلاث المتمثلة في الروبوت والبرمجة والتكنولوجيا تحت مظلة واحدة.

كان قد شارك في هذه المسابقة التي تقام على مستوى الدولة أكثر من 3 آلاف طالب، وكانت مفتوحة في جميع دوراتها التي أقيمت بدولة الإمارات، حيث تأهل منهم 1500 طالب للمرحلة النهائية التي تُنظم اليوم وغداً.

تتألف سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت من 20 مسابقة تضم مسابقة روبوت فيكس (VEX) وتحدي فيكس لمستوى الذكاء (VIQ) ومسابقة الروبوت للأطفال التي تعرف باسم «فيرست ليجو ليج جونيور» ومسابقة «TYNKER» الوطنية للبرمجة والمسابقة الوطنية لتصميم المواقع الإلكترونية والمسابقة الوطنية للبرمجة بلغة «Python» والمسابقة الوطنية للبرمجة بلغة «C++» ومسابقة ماينركرافت الوطنية ومسابقة «Steam» للابتكار في مجال الروبوت ومسابقة «Steam» للطباعة ثلاثية الأبعاد ومسابقة «Steam» للمشاريع للمستوى المتقدم ومسابقة «Steam» للمشاريع للمبتدئين ومسابقة «ٍSteam» للمشاريع للأطفال ودوري محاكاة عمليات الإنقاذ ودوري خط الإنقاذ ودوري كرة قدم الروبوت للوزن الخفيف والدوري المفتوح لكرة قدم الروبوت والدوري الابتدائي لعروض الروبوت ومهندسو المستقبل من الإمارات العالمية للألمنيوم.

وتعليقاً على سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، قالت معالي جميلة المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام: أطلقت الوزارة العديد من المبادرات الرامية إلى بناء وتطوير قدرات شبابنا ومهاراتهم ليتمكنوا من المنافسة في استخدام تقنيات القرن الحادي والعشرين، ومنها سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت التي تلبي متطلبات استراتيجيتنا الوطنية للابتكار واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وتتماشى مع رؤيتنا لترسيخ الابتكار كمنهج أساسي في العملية التعليمية مع اتباع الممارسات التربوية الحديثة. وتمكّن المسابقة الطلبة من تطوير مهاراتهم الفنية في التقنيات الحديثة في سن مبكرة وتعزز لديهم حب الإبداع والابتكار. ونحن نرى أنه ليس من الكافي لطلبتنا التعرف على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وحسب، بل عليهم كذلك أن يصبحوا خبراء فيها.

وقالت الدكتورة آمنة الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم: إن سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت هي مسابقة مثيرة ومشوقة بالنسبة للطلبة، ومجرد تقدم 3 آلاف طالب للمشاركة في هذه المسابقة يظهر مدى اهتمامهم بهذه التقنيات. وإن مبادرات الوزارة تتركز على إشراك الطلبة ودفعهم لمتابعة الدراسة في المجالات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والهندسة والرياضيات، ورؤية هذا المستوى من الاهتمام من جانب الطلبة تثبت النجاح الذي أحرزته الوزارة في تحفيز اهتمامهم في هذا المجال ليصبحوا الآن جاهزين للتقدم إلى المستوى التالي.