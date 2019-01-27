300 مليون درهم قيمة الأصول الوقفية بالشارقة وتحقق عوائد 9.1%

علي الهنوري (الشارقة)

أكدت دائرة الأوقاف في الشارقة أن قيمة الأصول الوقفية تصل إلى 300 مليون درهم وتحقق عوائد بقيمة 9.1%، بينما بلغت قيمة المشاريع الحالية الجاري تنفيذها 19 مليون درهم بجانب طرح 7 أراض للاستثمار الوقفي.

جاء ذلك خلال مناقشات المجلس الاستشاري في الشارقة لسياسة دائرة الأوقاف في جلسته التاسعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع برئاسة خولة الملا رئيس المجلس.

وحضر الجلسة طالب إبراهيم المري المدير العام لدائرة الأوقاف، والدكتور عزيز العنزي المستشار الشرعي للدائرة وعبدالرحمن سيف سلطان مدير إدارة الشؤون التنفيذية وإبراهيم أبو إسماعيل عمور رئيس قسم الأملاك الوقفية ومحمد حرمول مسؤول قسم المشاريع الوقفية وأحمد كعوش مسؤول شعبة المحاسبة.

وأكدت رئيسة المجلس الاستشاري حرص المجلس على إعطاء الدائرة الأهمية نظراً لمهامها الحيوية المتمثلة في تنمية وإدارة واستثمار والمحافظة على أموال الأوقاف. وأشارت إلى أهمية حث وتشجيع أهل الخير على إحياء وترسيخ مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها من خلال الوقف لافتة إلى أن الأوقاف الشرعية في شتى أصنافها كانت رافداً عظيماً لاستمرار حركة العلم والتعليم والتنمية.

وألقى طالب إبراهيم المري مدير عام دائرة الأوقاف كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري وإيلاء دائرة الأوقاف الأهمية في أعماله. ثم بدأت مداخلات وأسئلة الأعضاء، فقد سأل العضو عبدالله الكتبي عن جهود الدائرة في تنمية الأموال الوقفية وتشجيع المجتمع على الوقف لدعم المصارف وأبواب الخير، وسأل العضو محمد الدرمكي عن أوجه الرقابة البشرية والإلكترونية على التبرعات القادمة من خلال الرسائل النصية للأوقاف وعن المشاريع المستقبلية للأوقاف واقترح إنشاء تطبيق ذكي لجمع التبرعات الوقفية. وطرح العضو خليفة الكتبي سؤالاً حول آلية متابعة الدائرة للأوقاف التي في الخارج من حيث المتابعة الدورية وإقامة أعمال الصيانة والنظارة وتنمية تلك الاستثمارات، فيما سأل العضو عبدالله سبيعان عن خطط ومبادرات الدائرة بتشجيع المتبرعين للوقف عامة ومبادرة الدائرة بإتاحة المجال لسكان كل مدينة ومنطقة بالإمارة بالمساهمة والتبرع لإنشاء وقف يحمل اسم المدينة واقترحت العضوة فاطمة المهيري تخصيص خدمات خاصة بالعنصر النسائي واقترحت العضوة عذراء الريامي قيام الدائرة برعاية أموال الأيتام والقصر.

وسأل العضو محمد المنصوري عن مشروع إعادة إعمار عقارات الأوقاف الذي تقوم الدائرة حالياً بتنفيذه.

وقدم طالب المري شرحاً متكاملاً عن سياسات الدائرة مشيراً إلى أن قيمة الأصول الوقفية تصل إلى 300 مليون درهم وتحقق عوائد بقيمة 9.1% ولفت إلى أن قيمة المشاريع الحالية الجاري تنفيذها تصل إلى 19 مليون درهم بجانب طرح 7 أراض للاستثمار الوقفي وأجاب بشرح واف عن الاستثمارات الوقفية والتوجهات المستقبلية لتنمية الوقف.

وقدم فضيلة الدكتور عزيز العنزي المستشار الشرعي للدائرة شرحاً عن الرؤية الشرعية للأوقاف، وأجاب عن عدد من استفسارات الأعضاء والعضوات حول الوقف واشتراطاته.

وفي نهاية الجلسة أعلنت رئيسة المجلس أن الجلسة القادمة ستُعقد يوم 7 فبراير المقبل لمناقشة مشروع توصيات المجلس بشأن سياسة دائرة الأوقاف.