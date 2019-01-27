حصة بوحميد تفتتح جناح الصحة النفسية للأطفال واليافعين في «الجليلة للأطفال»

دبي (وام)

افتتحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع جناح الصحة النفسية للأطفال واليافعين في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج العربي.

ويتبنى الجناح أفضل المعايير والممارسات العالمية بإشراف نخبة من الأطباء والمتخصصين بالصحة النفسية للأطفال واليافعين حتى سن 18 عاماً.

وتجولت معاليها، يرافقها الدكتور عبدالله الخياط المدير التنفيذي للمستشفى والدكتور محمد العوضي المدير التنفيذي للعمليات، في أهم أقسام المستشفى الأول والوحيد المتخصص في طب الأطفال بالدولة، ثم تعرفت على الغرف والتسهيلات المتاحة في الجناح الجديد.

وأكدت أن احتضان دولة الإمارات لمستشفى أطفال بمواصفات عالمية يرسخ من مكانتها كنموذج رائد يقتدى به من حيث الاهتمام بكافة أفراد المجتمع صغاراً وكباراً بما ينسجم مع الجهود المبذولة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في خلق نظام صحي بمواصفات عالمية.

وقالت معاليها: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بإنشاء مستشفى مخصص للأطفال حصراً تعكس رؤية سموه الحكيمة في منح الأجيال الفرصة لتنعم بالصحة والرعاية الطبية المتميزة لنجني ثمار هذه الجهود بما يضمن تنمية مستدامة ومستقبلاً زاهراً للمجتمع الإماراتي بشكل عام.

ولفتت معاليها إلى أن «افتتاح جناح مخصص للعناية بالصحة النفسية للأطفال خطوة في الاتجاه الصحيح لاسيما في ظل الظروف الحالية ومستجدات العصر، إذ إن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة التي تحكم وجهة نظر العديد من أفراد المجتمع نحو الأطفال المرضى ببعض الأمراض النفسية وواجبنا كمجتمع إماراتي أن نسعى متكاتفين إلى تصحيح هذه المفاهيم من خلال مبادرات فريدة من نوعها مثل مبادرة اليوم لمستشفى الجليلة».

وأوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن قانون حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية التي صدرت مؤخراً يؤطران الحياة الآمنة والسعيدة للطفولة ويحفظان بنسب عالية التنشئة السوية والإيجابية للأطفال مع الأخذ بعين الاعتبار واجبات وأدوار الأفراد والمؤسسات والمجتمع التشاركية في هذا السياق، مشيرة إلى بنود اللائحة التفصيلية التي تكفل الحماية للأطفال من الإساءة وتعزز جهود الرعاية المثالية وتُشرك مختلف الشرائح والفئات المجتمعية في صون ثروة الوطن المستقبلية، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات نحو استدامة العطاء والازدهار والريادة في التنمية.

ويضم جناح الصحة النفسية للأطفال واليافعين 10 أسرة ويستقبل الأطفال حتى سن 18 سنة، ويقدم خدمات صحية متميزة، تشمل تشخيصاً دقيقاً للأطفال المرضى بأمراض نفسية تستلزم عناية خاصة، وفريقاً طبياً شاملاً متعدد التخصصات، إضافة إلى برامج دعم نفسي مكثف وبرامج علاجية متطورة للأطفال واليافعين بمشاركة عائلاتهم. وروعي عند تصميم الجناح أرقى معايير الأمن والسلامة العالمية للحفاظ على صحة الأطفال وحمايتهم من إيذاء أنفسهم في بعض الحالات. من جهته، أكد الدكتور عبدالله الخياط المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة للأطفال، السعي لتوسيع نطاق خدمات المستشفى لتشمل علاج كل الأطفال المرضى في المجتمعين المحلي والإقليمي.

وأشار إلى أن إطلاق أول جناح متخصص في علاج الأطفال واليافعين من الأمراض النفسية المعاصرة، يأتي لتلبية حاجة ماسة لهذه الخدمات في المنطقة، معرباً عن ثقته في أن العديد من الأطفال المرضى بأمراض نفسية سيستفيدون من العلاج في بيئة صممت خصيصاً لهذا الغرض وتحت إشراف فريق طبي بخبرات عالمية متميزة. ويتألف الفريق المشرف على المرضى الصغار في هذا الجناح من مجموعة موسعة من متخصصين متمرسين في الأمراض النفسية عند الأطفال مثل أطباء الصحة النفسية للأطفال واليافعين وطاقم تمريضي متخصص وأطباء في علم النفس وأخصائيين اجتماعيين واختصاصيي الكلام واللغة والمعالجين المهنيين وأخصائيي العلاج الطبيعي بالإضافة إلى اختصاصيي الأمور الحياتية للطفل.