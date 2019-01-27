«شبكة الاتصال الحكومي» تناقش رسائلها الاستراتيجية

دبي (الاتحاد) عقدت الشبكة العامة للاتصال الحكومي في دبي اجتماعاً مؤخراً في أبراج الإمارات لمناقشة الرسائل الاستراتيجية لخطة تنفيذ مبادرات وثيقة الخمسين بحضور مدراء إدارات الاتصال بالجهات الحكومية بإمارة دبي.

واطلع أعضاء الشبكة العامة للاتصال الحكومي على المقترح المبدئي للرسائل الرئيسية والفرعية لمختلف بنود الوثيقة، والتي تم مناقشتها للخروج بالصيغة النهائية لهذه الرسائل بشكل متسق، دعماً لأهداف الشبكة في تعزيز نهج الصوت الواحد للاتصال في حكومة دبي، كما ناقش الحضور آخر الاستعدادات لاستضافة حدث الأولمبياد الخاص 2019 في العاصمة أبوظبي، والذي تستضيف إمارة دبي جزءاً من فعالياته، في سبيل تحقيق التنسيق الكامل في مجال الاتصال بين مختلف الجهات خلال هذا الحدث الرياضي الأكبر عالمياً لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية.

وأكد المهندس أحمد المهري مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة، أن وثيقة الخمسين تشكل خريطة طريق لدفع مسيرة دبي التنموية، مشدداً على أهمية التنسيق الكامل في مجال الاتصال بين جميع الجهات الحكومية وربط مختلف أنشطة الاتصال المتعلقة بالوثيقة من خلال منهجية علمية واضحة، تدعم عملية تحقيق التكامل فيما بينها وتعزّز مؤشر الاتصال الحكومي بشكل عام.

وقال المهري: «يستهدف هذا الاجتماع بحث سبل تعزيز عملية التواصل وتفعيل الحوار المشترك بين الشركاء حول تنفيذ بنود وثيقة الخمسين وأهدافها المنشودة في تحسين جودة الحياة في إمارة دبي، فضلاً عن خلق رسائل استراتيجية متوافقة ومتسقة مع هذه الأهداف، تضمن تكامل كافة الجهود الحكومية وتوحيدها للوصول للهدف المنشود».

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