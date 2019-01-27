محاضرة بمجلس سالم الراشدي تستعرض مسؤولية الآباء تجاه أبنائهم

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مكتب شؤون المجالس بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف محاضرة بعنوان «مسؤولية الآباء تجاه أبنائهم» في مجلس سالم بن كبينة الراشدي بمنطقة النهضة بأبوظبي، وألقى المحاضرة الدكتور سليمان الحبش واعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والذي قال إن الأبناء نعمة عظيمة من الله وإنهم أمانة في عنق الوالدين، مشيراً إلى أن على الأب حسن اختيار الزوجة الصالحة التي تربي أبناء صالحين، وكذلك لابد أن يختار الآباء أسماء حسنة ومحببة لأبنائهم، والحرص على التربية الإسلامية الصحيحة وتوجيه الأبناء منذ صغرهم على الفكر الصحيح واتباع ولي الأمر، والذي يتمثل في القيادة الحكيمة والمحافظة على وطنهم.

وأضاف الحبش، أنه لابد أن يكون الآباء قدوة حسنة لأبنائهم، وأن يعدلوا بينهم وأن يحافظوا عليهم من رفقاء السوء، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وقال محمد سالم بن كبينة الراشدي: لابد من التمسك بالقيم والمبادئ التراثية التي تركها لنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ومن هذه القيم قوله إن البلاد بحاجة إلى أبنائها لأن عليهم يعتمد الحاضر والمستقبل، وقوله طيب الله ثراه أكبر نصيحة لأبنائي هي البعد عن التكبر.

شهد المحاضرة أهالي منطقة النهضة ورواد المجالس من المثقفين والكتاب والشعراء والإعلاميين.