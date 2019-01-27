52 مدرسة خاصة في أبوظبي تحقق أداءً مُرضياً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أظهرت تقارير برنامج ارتقاء لتقييم أداء المدارس الخاصة، الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، والمنشورة على الموقع الرسمي للدائرة، حصول 5 مدارس على تقدير متميز في جودة المنهاج التعليمي، و17 مدرسة على تقدير جيد جداً، و25 مدرسة على تقدير جيد، و5 مدارس على تقدير ضعيف، ومدرسة واحدة على تقدير ضعيف جداً، علماً بأن إدارة التفتيش والرقابة تواصل عمليات التقييم لبقية المدارس الخاصة داخل إمارة أبوظبي خلال العام الدراسي 2019/‏‏‏2018 وذلك للانتهاء من الدورة الخامسة في يونيو من العام الجاري.

وقد أظهرت نتائج السنة الأولى من الدورة الخامسة لبرنامج «ارتقاء»، أن 50 مدرسة من أصل 103 مدارس تم تقييمها خلال العام الماضي 2018 حصلت على تقدير مقبول في معيار جودة المنهاج التعليمي.

ودعت الدائرة أولياء الأمور إلى الاطلاع على تقارير برنامج ارتقاء لتقييم أداء المدارس الخاصة للتعرف على النظام التعليمي بشكل عام لمعرفة مدى جودة التعليم الذي يحصل عليه أبناؤهم، علماً بأنه يتم تقييم كل مدرسة مرة واحدة كل عامين وليس كل عام.

وأشارت الدائرة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن تقييم المدارس يتم بناء على 6 معايير للأداء وبناء عليه يصدر المقيمون تقاريرهم على أداء المدرسة، وتشمل المعايير الخاصة بالأداء، جودة إنجازات الطلبة، وجودة التطور الشخصي والاجتماعي ومهارات الابتكار، وجودة عمليات التدريس والتقييم، وجودة المنهاج التعليمي، وجودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الإرشاد والدعم لهم، والمعيار الأخير جودة قيادة المدرسة وإدارتها.

ويقضي المقيمون نحو أربعة أيام في كل مدرسة لتحديد مستوى الفاعلية الشاملة لها بناءً على التقييم الذاتي ومعايير الأداء المحددة في إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في الإمارات، حيث يتم إرسال تقرير إلى المدرسة بعد انتهاء كل عملية تقييم، ويتم توضيح جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين حتى تتمكن المدرسة من إصدار خطة تطوير وتحسين فعالة.

ولفتت إلى أن عملية التقييم تتضمن إحاطة ذوي الطلبة بشكل موضوعي بمُستوى كل مدرسة حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات الصائبة بشأن تعليم أبنائهم الطلبة، ولدعم أولياء الأمور بهذا الخصوص، بالإضافة إلى تحديد مدى فعَالية النظام التعليمي في الإمارة، مما يُـمكِن الدائرة من تطوير سياسات وبرامج مبنية على أدلة ودلائل للنُهوض ودعم مُستوى جودة النظام التعليمي وفعَاليته داخل الإمارة ككُل.

وأكدت الدائرة أن عملية تقييم المدارس تتم من قبل فريق يضُم خُبراء دوليين مرة كل سنتين، وأشارت إلى قيام فريق التقييم بإعداد تقريرين باللغتين العربية والإنجليزية، وتتميز بتقدم تقييم وأحكام تفصيلية حول كل معيار أداء، وتوضح أهم جوانب القوة والضعف في المدرسة بناء على معايير التفتيش وتحدد ما يجب على المدارس القيام به لزيادة التحسن، لافتة إلى أن توصيات التحسن في تقرير التقييم والأحكام المُفصّلة تمثل توجيهاً قيماً للمدرسة فيما يخُص خطة التطوير المدرسي الخاصة بها من ناحية مضمونها والنقاط التي تُركز عليها.

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة، على موقعها الرسمي، أن المدارس الخاصة ينبغي عليها استخدام التقويم الذاتي كأداة قياس والعمل على تحديثه وربطه بخطة التطوير الذاتي لديها وبشكل مستمر، وذلك لإصدار الأحكام الخاصة بهم عن مستوى أدائهم، مشيرة إلى أنه بالرغم من إجراء المفتشين التقييمات الخاصة بهم، فإنهم يلجؤون أيضاً إلى التقويم الذاتي نظراً لأنه يشير إلى مدى معرفة مدير المدرسة بأوضاع وأداء المدرسة.

وأكدت الدائرة أن التقارير المنشورة على الموقع تقدم عرضاً لأداء المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي كلٍ على حدة. وتظهر هذه التقارير نتائج زيارات التفتيش والتقييم التي تمت منذ السنة ألأكاديمية 2011-2012، وأن الدائرة أرسلت التقارير الخاصة بأداء مدارس القطاع الخاص في إمارة أبوظبي «اتقاء» وقد تم إرسال التقارير إلى المدارس الخاصة لتستفيد منها في وضع الخطة التطويرية للمدرسة، ويرجى العلم بأنه يتم تقييم كل مدرسة مرة واحدة كل عامين وليس كل عام.