«تقنية المعلومات» بجامعة الإمارات: طرح دكتوراه المعلوماتية والحوسبة قريباً

جمعة النعيمي (العين)

أكدّ الدكتور خالد شعيب، القائم بأعمال عميد كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات، أن الكلية بصدد طرح برامج وتخصصات جديدة قريباً، ومن ضمنها ماجستير إنترنت الأشياء، وبكالوريوس جديد في علوم البيانات، كما يتم العمل حالياً على طرح برنامج دكتوراه الفلسفة في المعلوماتية والحوسبة.

وأشار إلى أن عدداً من الكادر الأكاديمي بالكلية حصل على براءات اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية منها: اختراع طريقة آمنة لشحن المركبات الكهربائية في أي مكان، وابتكار طرق بحثية جديدة وبتقنيات متطورة لتسهيل عمليات البحث الاستكشافية لقواعد البيانات البيولوجية والصحية، وكذلك اختراع مراقبة درجة حرارة المجسمات باستخدام النقل اللاسلكي للطاقة، ونظام وطريقة للرعاية الصحية عن بعد، وهيكل لوحات الدوائر المطبوعة وطرق التصنيع باستخدام خطوط مايكروسترب عريضة النطاق، وأيضاً ابتكار نظم وطرق بحثية جديدة وسريعة في البيانات الضخمة. ولفت إلى أن الكلية تضم 1450 طالباً وطالبة في مختلف البرامج، وأن أكثر التخصصات إقبالاً هو أمن المعلومات وهندسة الحاسوب، وذلك لحاجة سوق العمل والدولة للعناصر المواطنة في هذا التخصص.

وأشار لـ«الاتحاد» إلى أن الكلية تعد بيئة دراسية جامعية مفعمة بالحياة للطلبة الموهوبين، من خلال تقديم تجارب علمية متميزة ومرموقة يقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز عالمية عبر إسهاماتهم في البحث العلمي النوعي، ومن خلال برامجها ومناهجها التي تواكب متطلبات الثورة الصناعية.

وبلغ عدد الطلبة الخريجين منذ تدشين الكلية أكثر من 1400 طالب وطالبة.

وأوضح القائم بأعمال عميد كلية تقنية المعلومات أنه يتم متابعة طلبة الكلية بعد التخرج، من خلال دعوتهم للمشاركة في الدورات التي تقوم بها الكلية، من مؤتمرات البحث العلمي والمجلس الاستشاري للكلية وجلسات العصف الذهني، حيث نرسل أخباراً عن الكلية بصورة دورية، ونساعد في توفير فرص عمل لطلبة الكلية.