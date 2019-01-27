1700 طالب استفادوا من منح ومساعدات جامعة أبوظبي بقيمة 13 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

خصصت جامعة أبوظبي 13 مليون درهم لبرامج المنح الدراسية والمساعدات المالية خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2018-2019 الذي يبدأ في 24 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن نحو 1700 طالب وطالبة استفادوا من هذه المنح.

وتقدم جامعة أبوظبي برامج المنح الدراسية والمساعدات المالية إلى الطلبة المتفوقين أو ذوي الدخل المحدود، حيث شملت منذ تأسيسها 8,643 طالباً وطالبة تحت مظلة هذه البرامج عبر منح دراسية ومساعدات مالية بلغت قيمتها أكثر من 151 مليون درهم.

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة الجامعة الحرص على إتاحة التعليم ونشر العلم والمعرفة وتشجيع الطلبة من خلال تقديم فئات متنوعة من برامج المنح الدراسية والمساعدات المالية وفي مقدمتها منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الشاملة للطلبة لتشجيعهم على التفوق والتميز في الأداء الأكاديمي واستقطاب الطلبة المتفوقين من مختلف أنحاء الدولة وإعدادهم وتأهيلهم في بيئة تعليمية تطبق معايير أرقى مؤسسات التعليم العالي العالمية.

وأضاف أن هذه المنح الدراسية والمساعدات المالية إنما تترجم توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله واستراتيجية الجامعة انطلاقاً من مسوؤليتها المجتمعية وإيمانها بدورها في تعزيز الإبداع والابتكار في الدولة من خلال مواصلة دعم الطلبة من ذوي الموارد المالية المحدودة والمتفوقين والمبدعين أكاديمياً وعلمياً وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من مختلف البرامج التي توفرها الجامعة.

وتندرج المنح الدراسية والمساعدات المالية تحت 5 فئات وهي: منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومنحة رئيس الجامعة، ومنحة الجامعة، والمنحة الأكاديمية، ومنحة الرياضيين، بالإضافة إلى برنامج المساعدات المالية.

وتتنوع المنح الدراسية والتي تقدمها جامعة أبوظبي للطلاب والطالبات وتتصدرها منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء الجامعة والتي تقدم لعشرين طالباً وطالبة من المتفوقين في الثانوية العامة، وتستمر المنحة مدة لا تزيد على أربع سنوات للطالب الواحد أو حتى موعد التخرج، أيهما يحدث أولاً، وتتضمن المنحة رسوم الدراسة ورسوم التقديم والتسجيل، ورسوم الخدمات الطلابية والصحية، بينما تمنح «منحة رئيس الجامعة» للطلاب الحاصلين على معدل لا يقل عن 97% في آخر ثلاث سنوات من الدراسة الثانوية وتتضمن المنحة خصماً قيمته 100% على رسوم الدراسة ورسوم الجامعة، وتقدم «منحة الجامعة» لطلبة ممن يتصفون بالتميز الأكاديمي والذين أكملوا الدراسة الثانوية بتفوق والتحقوا بالجامعة خلال سنتين من استكمال الثانوية العامة. أما «المنحة الأكاديمية» فتقدم للطلبة المنتظمين في الدراسة والحاصلين على معدلات تراكمية لا تقل عن 3.60 لمدة فصلين دراسيين متتاليين، وقد تصل قيمة هذه المنحة إلى 20% من رسومهم الجامعية، بينما تقدم «منحة الرياضيين» للطلبة الذين يتمتعون بمهارات عالية وتميز رياضي ويشاركون في مختلف الأنشطة الرياضية التي تنظمها الجامعة حيث يمنحون خصماً على الرسوم الدراسية يصل إلى 25%.