«منجم الخالدية» بأبوظبي يستقبل 12 طن نفايات

هالة الخياط (أبوظبي)

بدأت فكرة فرز النفايات من المصدر بالانتشار بين الجمهور وخاصة في منطقة الخالدية في مدينة أبوظبي من خلال فصلهم للنفايات القابلة لإعادة التدوير من الزجاج والورق والبلاستيك، ووضعها في الحاويات المخصصة لكل نوع في منجم النفايات الواقع حالياً بمنطقة الخالدية.

وتشير إحصائيات مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» إلى زيادة النسبة الشهرية لفرز النفايات من المصدر والتي تقدر بنسبة 2% شهرياً بما يدل على استجابة الجمهور لفرز المواد من المنزل، وبلغ إجمالي كمية المواد القابلة للتدوير التي تم جمعها من المنجم منذ شهر يوليو وحتى ديسمبر الماضي 12.39 طن، وشكلت مادة الزجاج والورق والبلاستيك النسبة الأكبر.

وأكد الدكتور سالم الكعبي مدير عام «تدوير» بالإنابة أن المركز مستمر في خطته لتركيب 20 منجماً للنفايات القابلة لإعادة التدوير في عدد من المناطق على مستوى مدينة أبوظبي والعين، بحيث تكون جاهزة لاستقبال 12 نوعاً من مختلف النفايات.

وأكد الكعبي أن المشروع ساهم في ترسيخ مبادئ الاستدامة ونشر الوعي المجتمعي لدى مختلف الشرائح الاجتماعية بأهمية فرز النفايات من المصدر الذي يعد من أهم طرق تقليل كمية النفايات. ويأتي مشروع منجم النفايات في إطار الأهداف الاستراتيجية الحكومية لإدارة النفايات في أبوظبي، والتي تسعى إلى تحويل النفايات البلدية الصلبة عن المطامر بنسبة 75% بحلول عام 2021. وتخفيض توليد النفايات للفرد إلى 1.5 كلغم في اليوم، نحو تحقيق بيئة مستدامة واستغلال أمثل للموارد الطبيعية. وصمم «تدوير» 4 نماذج لمناجم النفايات تختلف فيما بينها من حيث الشكل وعدد الحاويات المخصصة للمواد، ويعتبر النموذج في حديقة الخالدية الأكبر من حيث المساحة والحجم وعدد الحاويات، حيث تستوعب نفايات الورق، الكرتون، بلاستيك، أقمشة، خشب، أدوية منتهية الصلاحية، بطاريات مستعملة، حديد، علب ألمنيوم، مطاط، زجاج، إلكترونيات، كميات قليلة من المواد الأخرى غير القابلة للتدوير.

ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن «تدوير» بشأن مخرجات منجم الخالدية والمتضمنة 12 نوعاً من النفايات منذ يوليو وحتى ديسمبر تبين أن إقبال الجمهور على رمي الزجاج الأعلى حيث بلغت الكميات 4.19 طن، والورق 3.5 طن، والبلاستيك 2.46 طن، والكرتون 1.23 طن، والإلكترونيات 0.64 طن، وأقمشة 0.55 طن، وعلب ألمنيوم 0.26 طن.

وراعت «تدوير» في اختيار أماكن المناجم أن تكون قريبة من مراكز التسوق التجارية والحدائق بما يضمن التسهيل على الجمهور العام لمد المنجم بالنفايات القابلة لإعادة التدوير، متوقعاً المركز أن يحقق المشروع نتائج إيجابية وكبيرة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات ويقلل التكلفة المادية لفرز النفايات والمحافظة على البيئة.