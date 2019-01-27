تأهيل وصيانة 4 حدائق أحياء سكنية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة مؤخراً أعمال الصيانة والتأهيل لـ4 حدائق أحياء سكنية في أبوظبي، في إطار خطة شاملة للبلدية تستهدف إعادة الكفاءة لحدائق الأحياء السكنية والـتأكد من استمراريتها في توفير أقصى معايير الأمان والسلامة لرواد الحدائق وخصوصاً شريحة الأطفال وما يتعلق بهم من ألعاب منتشرة في هذه الحدائق.

وأكد المهندس ماجد عبد الكثيري مدير بلدية مركز المدينة أن العقود اشتملت على أعمال صيانة وتأهيل لكافة مكونات هذه الحدائق وتجديدها بالشكل الذي يتناسب مع أرقى المعايير سواء على صعيد المظهر الجمالي لأثاث الحدائق أو على صعيد متطلبات الأمن والسلامة، وإيجاد مرافق ترفيهية مجتمعية ضمن الأحياء السكنية تلبي متطلبات السكان وتسهم في إسعادهم والترفيه عنهم.

وأضاف أن أعمال الصيانة شملت الحديقة رقم (11) في حوض غرب 01-14، وحديقة رقم (1) حوض غرب 1، وحديقة رقم (9) في حوض غرب 02-13، وحديقة رقم (26) حوض غرب 25، حيث تضمنت أعمال الصيانة والتأهيل استبدال الأرضيات المطاطية للحدائق بالكامل، وصيانة المظلات، وصيانة ودهان الألعاب، وأعمدة الإنارة، وأسوار الحدائق.

وأشار الكثيري إلى أن الأرضيات المطاطية التي تم استبدالها في الحدائق الأربع بلغت 9651 متراً مربعاً، وقد تم اختيار أفضل الخامات المطاطية التي توفر الأمان والسلامة للأطفال، وذلك تجسيداً لحرص البلدية على صحة وسلامة الأطفال أثناء ممارستهم اللعب والمرح في حدائقهم السكنية.

كما تضمنت أعمال الصيانة والـتأهيل زراعة المسطحات الخضراء، وأعمال إصلاح شبكة الري، والإنارة في الحمامات، وأعمال تمديد كابلات أعمدة الإنارة، وإعادة تأهيل أعمدة الإنارة، وتركيب لوحات التحكم بالإنارة.