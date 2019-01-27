ترقية 8 قضاة وعضو نيابة عامة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أعضاء السلطة القضائية المشمولين بقرار الترقية الصادر أخيراً عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.

ونقل المستشار يوسف العبري تحيات سمو رئيس الدائرة إلى السادة القضاة المشمولين بالترقية، والبالغ عددهم ثمانية قضاة، وذلك بعد ترقيتهم من درجة قاض ابتدائي إلى درجة قاض ابتدائي أول، إلى جانب ترقية عضو نيابة عامة من درجة وكيل نيابة أول إلى درجة رئيس نيابة.

وأكد المستشار يوسف العبري اهتمام دائرة القضاء بتوفير بيئة عمل محفزة وإيجابية لجميع منتسبيها، بما يضمن المساهمة الفعالة في تحقيق الأولويات الاستراتيجية للدائرة في تعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي ودعم الكفاءات القضائية والإدارية عبر استقطاب الكوادر المواطنة والتدريب، بما ينعكس بدوره على تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أرقى المعايير العالمية لتسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة.

وأشار إلى أهمية استمرار الجهود التطويرية من أجل مواكبة المستجدات والتطورات المتلاحقة لتقديم أرقى الخدمات القضائية والعدلية، وذلك ضمن جهود تطوير أداء الجهاز القضائي والإداري، لتحقيق رؤية الدائرة بالتميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عالمية الجودة، وبما يضمن المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030.

وتطرق إلى أن الخطوات التطويرية التي تتخذها دائرة القضاء عبر تبني العديد من المبادرات والمشاريع الرامية إلى تحقيق السعادة والإيجابية لدى المنتسبين للدائرة والمتعاملين، تولي الإنسان اهتماماً كبيراً باعتباره العنصر الرئيس في عملية التطوير والتحديث لتتواصل مسيرة الازدهار والتنمية على أرض دولة الإمارات.